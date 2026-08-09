今月8月13日から23日にかけて開催予定のシンシナティ・マスターズ1000は、世界ランキング1位のイタリア人選手ヤニック・シナーが膝の負傷を理由に大会からの棄権を発表したことで、大きな痛手を被った。今月末に開幕する全米オープンテニスに向けた仕上がり具合に懸念を抱かせる展開となっている。

大会主催者が日曜日に発表した報道声明によると、シナーは今季最後のグランドスラム大会を前にした最後の前哨戦から棄権を余儀なくされた。この決断は、ライバルであるスペイン人選手カルロス・アルカラスが同じ大会から棄権してわずか数日後に下されたものであり、オハイオでの世界的テニススター2人のプレーをファンが観る機会が失われることとなった。

これはイタリア人選手にとって、今週のモントリオール大会欠場に続く2大会連続の棄権となる。彼は去る7月12日にウィンブルドン選手権で2度目の優勝を果たして以降、一度も試合をこなしておらず、8月30日に始まる全米オープンには、準備期間中にハードコートで1試合もプレーしないまま臨むこととなる。

シナーは2024年にシンシナティのタイトルを獲得していたが、直近の期間においてこのカテゴリーの大会を完全に支配してきたにもかかわらず、マスターズ1000でのタイトル防衛を2大会連続で見送ることになる。彼は今季、インディアンウェルズ、マイアミ、モンテカルロ、マドリード、ローマを含む5大会連続で優勝を果たしており、加えて昨年末にはパリのタイトルも獲得している。

しかし、25歳のイタリア人選手は膝の負傷について極めて慎重な姿勢をとることを優先している。この夏の終わりを飾る最後のビッグタイトルである全米オープンが彼の最優先事項とされている時期であり、とりわけ昨年2024年の前回大会で優勝を果たし、5つのグランドスラムタイトルを含む並外れた戦績を築いた後だけになおさらである。

今回の負傷は、昨年の全米ツアーでのシナーの苦闘を想起させる。彼は肉体的に過酷な戦いを繰り広げた末、シンシナティ大会の決勝でスペイン人選手カルロス・アルカラスとの試合を棄権し、その後、全米オープンの決勝で再び彼に敗れた。今季は繰り返すことを避けたいと考えている、厳しい経験であった。

シナーとアルカラスがそろってシンシナティ大会を欠場することは、大会にとって大きな損失となる。フラッシング・メドウズの著名な大会で頂点を迎える全米ハードコートシーズンの開幕を数週間後に控え、世界的テニススターたちによる白熱した対戦が見られると期待されていたためである。