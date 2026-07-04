「卑劣な嘲笑」…アル・アハリがファラオのスター選手への侮辱に対し緊急抗議

エジプトのアル・アハリFC広報部長ジャマル・ジャブール氏は、2026年W杯32強戦のオーストラリア戦で自陣ゴールを決めたエジプト代表モハメド・ハニを嘲笑したエジプト人記者の行為を「いかなる形でも容認できない越権行為」「エジプトメディアの汚点」と強く非難した。

エジプト代表はイマーム・アシュールのゴールで先制したが、モハメド・ハニのオウンゴールで同点に追いつかれた。PK戦を4－2で制し、史上初めてベスト16に進出した。

試合後のミックスゾーンでジャーナリストのアフマド・オウェイスがDFラミ・ルビアに「次の試合でモハメド・ハニをマークするのか」と質問した。ジャブール氏はこれを「卑劣な嘲笑」と批判し、エジプト社会は容認しないと述べた。また、この発言はハニ個人だけでなく代表チーム全体の価値を傷つけるとした。

ジャブールは「代表のフサム・ハサンやイブラヒム・ハサン、キャプテンのモハメド・サラーはなぜ沈黙するのか。誰がモハメド・ハニを最高の選手と認めるのか」と問いかけ、世界中の記者が集まる会見場でこうした言動を許すことは、国家的使命を果たす選手への「嘲笑」だと強調した。

ジャブール氏はさらに、この行為は「すべてのエジプト人ジャーナリストやメディア関係者にとっての汚点」だと付け加えた。代表チームが歴史的偉業を成し遂げ、エジプト大統領も試合を観戦して選手たちを祝福しているにもかかわらず、当該記者は自分だけが特別な存在であるかのように「嘲笑」していると投稿で指摘した。

ジャブール氏はハニを「高潔で教養があり、最も男らしく有能で誠実な選手の一人」と称え、良心あるメディアや市民に公正な扱いと名誉回復を呼びかけた。

ジャブル氏は、サッカー連盟やジャーナリスト組合、スポーツ評論家協会、メディア規制最高評議会、そしてすべてのエジプト人がこの行為に相応の罰を与えるべきだと主張した。

一方、オワイス記者はハニに謝罪し、「単なる冗談で侮辱する意図はなかった」と説明。Facebookでも「誤解されたなら申し訳ない」と投稿した。 タイミングと発言の不適切さをお詫びします」と述べ、ハニ選手を友人であり弟分であると強調した。

エジプト代表は、来週火曜の夕方に開催されるベスト16で前回王者のアルゼンチンと対戦する。

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