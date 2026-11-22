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ブライトンはハル・シティに0-2で敗れ、勢いが止まった。ファビアン・ヒュルツェラー監督にとっては、プレミアリーグで決定力がいかに重要かを痛感する一戦となった。試合の長い時間帯で主導権を握りながら、決定機を逃し、終盤の痛恨の退場によって敗れた。

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ブライトンに突きつけられた厳しい現実

試合後、ヒュルツェラー監督は『Sky Sports』に「これがサッカーだ。プレミアリーグは容赦がない。ハルは幸運な一撃で得点した。受け入れて、次はもっと良いプレーをしなければならない」と語った。この敗戦でブライトンは首位アーセナルとの勝ち点差が6に広がった。首位チームにプレッシャーをかけたいと考えていた週末に、順位表の頂点を目指すうえで大きな痛手を負った。

転機は終盤に訪れた。サイドバックのコスティーニャが2枚目の警告で退場となり、流れはホームのハルへ大きく傾いた。ハルは数的優位を生かし、オリ・マクバーニーがルーカス・グルナ＝ドゥアトとモ・ベルーミのそれぞれのアシストから至近距離でゴールを決めた。これで勝ち点を獲得し、ホームでの無敗記録も守った。

逃した決定機への悔しさ

ヒュルツェラー監督は、敗因としてゴール前での冷静さを欠いたことを挙げた。ブライトンは試合を通じて何度も好機をつくったが、粘り強いハルの守備を破れなかった。ハルは日曜日のこの試合を長い未勝利期間の中で迎えており、最後の勝利はシーズン第2節、8月29日のコヴェントリー戦だっただけに、ブライトンにとってはなおさら悔しい敗戦となった。

チームがいつものリズムをつかめなかった理由を振り返り 、ヒュルツェラー監督は「プレーを急ぎ、強度が少し落ちた。十分な忍耐力がなく、無理に仕掛けようとした。65分間は十分に勝てる展開だった。あれだけ多くのチャンスを逃せば、苛立つのも無理はない」と説明した。

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ゴールを守り抜いたツォラキス

ブライトンがゴールを奪えなかった大きな要因は、コンスタンティノス・ツォラキスの好守だった。ツォラキスは9日前、ギリシャ代表として臨んだオランダ代表とのネーションズリーグで0-7の敗戦を経験していたが、この日はブライトンを苦しめる見事なプレーを披露。前半にはディエゴ・ゴメス、ヤシン・アヤリ、ジョルジニオ・リュテールのシュートを好セーブで防いだ。スウェーデン人MFのアヤリも、ペナルティーエリア内からのシュートをクロスバーに当てた。

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ヒュルツェラー監督も結果を左右した相手GKをすぐに称賛し、「素晴らしいGKだ。見事なパフォーマンスを見せた。彼を称えるべきだ」と語った。

PKを巡る判定を言い訳にせず

試合には、パスカル・グロスが絡んだPKのアピールが審判団に認められないなど、議論を呼ぶ場面もあった。しかし、ヒュルツェラー監督は判定を敗戦の言い訳にせず、チーム自身の課題に目を向けた。

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ヒュルツェラー監督は「映像では見返していない。今日、我々が負けた理由は審判ではない」と認めた。 ブライトンが上位での安定した戦いを目指す一方で 、この勝利でハル・シティは11位に浮上し、降格圏との勝ち点差を重要な5に広げた。