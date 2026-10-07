「BVBで本当にすごく幸せですし、このクラブのために、そしてこのファンの前でプレーするのはとても楽しいです。もちろん、ここでまだ長くプレーする姿も十分に思い描けます」と、コベルは契約延長の可能性についてシュポルト・ビルトに強調した。

同紙によると、ドルトムント幹部はクリスマス前にも、コベルに加え、いずれも2028年に契約満了を迎えるDFユリアン・リュエルソン、ヴァルデマル・アントンとも新契約に向けた交渉を少なくとも開始したい考えだという。理想的には、秋のうちに正式発表に至る可能性すらある。

2021年に移籍金1500万ユーロでVfBシュトゥットガルトから加入したコベルは、現在のBVBとの契約を2023年10月に締結。28歳の守護神はこの準優勝チームの絶対的な支柱の1人だが、昨季の途中にはニューカッスル・ユナイテッドへの移籍がしつこく取り沙汰されてもいた。これについてコベルは今回、「正直に言って、うわさはまったく気にしていません」とコメント。ドルトムントからの退団は自身にとって「まったくもって話題にすらならなかった」と強調した。

グレゴール・コベル、BVB指揮官ニコ・コヴァチの仕事を称賛

このスイス代表GKがボルシアでこれほど心地よく感じている理由の1つは、ニコ・コヴァチ監督との良好な関係にある。「彼はここに明確な構造と文化を持ち込み、それが僕たちの成功の土台になっています」とコベルはコヴァチの仕事を称賛した。コヴァチは2025年2月、直前に解任されたヌリ・シャヒンの後任として就任していた。「チームには多くの文化があり、言語もさまざまです。土台となるもの、共通の道を見つけなければならない。そして、それをニコが明確に実現してくれました」

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このGKはBVBでとっくにリーダー的存在となっており、多くの若手選手にとって重要な相談相手でもある。たとえば新加入のコンスタンティノス・カレツァスとは「たくさん話をしました。例えば、複数の大会と代表戦を並行して戦うシーズン全体がどれだけ厳しいか。3日おきにプレーすることが何を意味するのか。心身を良い状態に保たなければならないこと、そして目標を見失ってはいけないことについてです」とコベルは語った。経験からそれをよく知るコベルはこうも話している。「僕たちBVBの選手については多くのことが書かれますし、最近はありがたいことにとてもポジティブでした。でも、良い見出しであっても気をそらされてはいけない。謙虚でいなければならないんです。なぜなら、見出しは明日にはもうまったく違うものになっているかもしれないからです」

黒と黄色のユニフォームをまとって過ごしたこれまでの5年あまりで、コベルはドルトムントで公式戦通算222試合に出場している。チューリヒ生まれの守護神は代表チームでも不動の1番手で、スイス代表の直近4試合のネーションズリーグのうち3試合に出場した。XXL代表ウィーク明けのコベルとBVBは、金曜日にブンデスリーガでの戦いを再開し、ジグナル・イドゥナ・パルクにヴェルダー・ブレーメンを迎える。ブンデスリーガ新シーズン最初の4試合でドルトムントは最大の勝ち点12を獲得しており、現在首位に立っている。