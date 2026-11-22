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アーセナルは日曜日、エミレーツ・スタジアムでウェストハムと0-0で引き分け、女子スーパーリーグのホーム戦でまたしても勝利を逃した。この結果、ノースロンドンの名門は6位にとどまり、チャンピオンズリーグ出場圏から大きく離されている。

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スレーヘルス監督の下で続くホームでの苦戦

日曜日、ウェストハムとの一戦が0-0で終了すると、エミレーツ・スタジアムには険悪な空気が漂い、アーセナルのファンから不満の声が上がった。これでアーセナルはホームでのリーグ戦6試合連続の引き分け。レネー・スレーヘルス監督の下で、チームへの期待と現在の結果との隔たりが広がっていることを示す数字だ。

この結果は、欧州の大会でOLリヨネスに痛い敗戦を喫した直後のものでもあり、指導陣への厳しい視線はさらに強まっている。スター選手をそろえるアーセナルだが、粘り強いウェストハムの守備を崩せなかった。

試合後、いら立ちを見せたスレーヘルス監督は、パフォーマンスへの評価について言葉を濁さなかった。『BBCスポーツ』に対し、「十分ではない。もちろん、これがこの連戦の9試合目だ。私たちにとって試合数の多い期間で、次の試合までの間隔も短かったが、言い訳にはならない。チーム全体で話したことだが、私たちは試合の入りで十分な活力を出せていない。試合展開は、エミレーツでこれまで見てきたものと同じだ」と語った。

ウィリアムソンの節目もかすむ

クラブ通算300試合目に主将として臨んだリア・ウィリアムソンにとって、祝福の午後となるはずだった。しかし、チームは序盤からリズムをつかめず、節目の一戦は精彩を欠く内容にかすんだ。スコアレスドローに終わったこの試合では、リサ・バウムも呼吸の問題で交代を余儀なくされた。アーセナルはホームでのリーグ戦無敗記録を25試合に伸ばしたものの、スレーヘルス監督は代表戦による中断期間を通じて、またしても悔しい結果について考えることになる。

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ウェストハムは序盤、ビビアン・アセイのヘディングシュートがゴールライン上でクリアされ、先制に迫った。その後、アーセナルが勢いに乗ろうとしたところで、バウムの身に起きた深刻な事態が試合の流れをさらに妨げた。バウムはボールに関わっていない場面で呼吸困難に陥って倒れ、ピッチ上で長時間の処置を受けた。医療スタッフが対応する間、試合は数分間中断。最終的に担架で運び出され、苦しい前半に重苦しい空気が加わった。

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決定力不足に泣いたアーセナル

スレーヘルス監督はハーフタイムにジョージア・スタンウェイに代えてカイラ・クーニークロスを投入し、チームを勢いづけようとしたが、先制点は奪えなかった。フリーダ・マーヌムはゴールに迫りながらもシュートはサイドネットへ。ケイトリン・フォードの惜しいシュートもわずかに枠を外れた。

後半の目まぐるしい展開の中では、クーニークロスのシュートがポストを叩き、ゴールに阻まれた。ウェストハムのGKコンスタンス・ピコーがフォードの強烈なシュートをこぼした場面でも、アーセナルの攻撃陣はこぼれ球に反応できなかった。

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ホームでの不振が続くアーセナルに厳しい試合が待つ

今季、主たるホームスタジアムでの未勝利が続くアーセナル。終了の笛が鳴ると、スタンドから一斉にブーイングが起こった。勝ち点15のアーセナルは現在6位で、3位とは勝ち点8差。12月11日に敵地でエヴァートンと対戦して立て直しを図り、その後はチャンピオンズリーグでインテルと戦うためイタリアへ向かう。