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ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツは、今後のUEFAネーションズリーグでの対戦について、アーセナルのチームメイトであるユリエン・ティンバーとすでに冗談を交わしたと明かした。また、ピッチ上で自身に最も適したポジションをめぐる議論にも言及した。

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北ロンドンのライバル、ベルリンで激突へ

ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツは、ドイツ代表がUEFAネーションズリーグの命運を決する一戦でオランダ代表と対戦するのを前に、熱い再会を覚悟している。相手にはアーセナルのチームメイト、ユリエン・ティンバーがいる。ベルリンで行われる重要なグループA2の対決に、さらなる注目が集まる。

両選手ともクラブと代表で素晴らしい調子を見せており、ピッチ上での直接対決は、この夜最も期待される見どころの一つとなっている。

ユリエン・ティンバーとの軽口

メディアの取材に応じたハヴァーツは、先週、北ロンドンでのトレーニング中にティンバーとすでに冗談交じりのけん制を交わしたと明かした。

「ええ、先週すでにこの試合について冗談を言い合いました。もちろん、どちらも負けてロンドンに戻りたくはありませんから」とハヴァーツは笑顔で語った。

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「ティンバーは並外れた選手で、強い精神力を持っていますし、昨日は2得点を挙げたばかりです。チームに大きく貢献する選手なので、明日は彼を止めなければなりません！」

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複数のポジションをこなすことを受け入れる

ハヴァーツは、自身に最も適したポジションを巡る根強い議論にも言及した。純粋な9番として起用するのが最善なのか、それとも中盤のより低い位置が適しているのか。ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルとドイツ代表の双方で複数の役割を担い、活躍してきたFWは、この議論は気にならないと強調した。

「個人的には、大きな問題ではありません。もちろん、9番としてプレーすると、そのポジションで50～60試合に出場する純粋なストライカーを思い浮かべる人もいます」とハヴァーツは説明した。

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「ほとんどの場合は9番の位置でプレーしますが、攻撃的MF［10番］やボックス・トゥ・ボックスのMF［8番］として起用されることも多いです」

勝利だけに集中

戦術面での自身の役割について、ハヴァーツは、どのポジションの選手と呼ばれるかよりも、チームの勝利に貢献することが優先だと明言した。

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「ポジションを巡る議論は常にありますし、これからも続くでしょう。私はそれを受け入れています。結局のところ、私はどこに配置されようと、試合に勝つという一つの目標を持ってピッチに立つ選手です」とハヴァーツは語った。

「FWとしてプレーするときは、得点やアシストを記録しようと努めています。そして最も重要なのは、チームが勝つことです。世間の議論は理解していますが、自分がどこから来たのか、そして自分が担う役割の柔軟性を分かっています」