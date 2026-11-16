北ロンドンのライバル、ベルリンで激突へ
ドイツ代表FWカイ・ハヴァーツは、ドイツ代表がUEFAネーションズリーグの命運を決する一戦でオランダ代表と対戦するのを前に、熱い再会を覚悟している。相手にはアーセナルのチームメイト、ユリエン・ティンバーがいる。ベルリンで行われる重要なグループA2の対決に、さらなる注目が集まる。
両選手ともクラブと代表で素晴らしい調子を見せており、ピッチ上での直接対決は、この夜最も期待される見どころの一つとなっている。
ユリエン・ティンバーとの軽口
メディアの取材に応じたハヴァーツは、先週、北ロンドンでのトレーニング中にティンバーとすでに冗談交じりのけん制を交わしたと明かした。
「ええ、先週すでにこの試合について冗談を言い合いました。もちろん、どちらも負けてロンドンに戻りたくはありませんから」とハヴァーツは笑顔で語った。
「ティンバーは並外れた選手で、強い精神力を持っていますし、昨日は2得点を挙げたばかりです。チームに大きく貢献する選手なので、明日は彼を止めなければなりません！」
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複数のポジションをこなすことを受け入れる
ハヴァーツは、自身に最も適したポジションを巡る根強い議論にも言及した。純粋な9番として起用するのが最善なのか、それとも中盤のより低い位置が適しているのか。ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルとドイツ代表の双方で複数の役割を担い、活躍してきたFWは、この議論は気にならないと強調した。
「個人的には、大きな問題ではありません。もちろん、9番としてプレーすると、そのポジションで50～60試合に出場する純粋なストライカーを思い浮かべる人もいます」とハヴァーツは説明した。
「ほとんどの場合は9番の位置でプレーしますが、攻撃的MF［10番］やボックス・トゥ・ボックスのMF［8番］として起用されることも多いです」
勝利だけに集中
戦術面での自身の役割について、ハヴァーツは、どのポジションの選手と呼ばれるかよりも、チームの勝利に貢献することが優先だと明言した。
「ポジションを巡る議論は常にありますし、これからも続くでしょう。私はそれを受け入れています。結局のところ、私はどこに配置されようと、試合に勝つという一つの目標を持ってピッチに立つ選手です」とハヴァーツは語った。
「FWとしてプレーするときは、得点やアシストを記録しようと努めています。そして最も重要なのは、チームが勝つことです。世間の議論は理解していますが、自分がどこから来たのか、そして自分が担う役割の柔軟性を分かっています」