ケナン・ユルディズが再び欧州ビッグクラブの関心の的に浮上した。レアル・マドリードが来夏の移籍市場でこの若きトルコ人ウインガーの獲得に向けて改めて動き出す構えを見せており、この取引は2027年夏の移籍市場で最も注目される争奪戦の一つに発展する可能性がある。

イタリア紙『コリエレ・デロ・スポルト』によると、レアル・マドリードはユルディズを再び補強の優先対象に位置づけており、今後数カ月のうちに正式オファーを提示する可能性があるという。

マドリードは2025年冬にこの選手の状況を打診していた。当時シャビ・アロンソが彼を主要なターゲットの一つにすることを望んでいたが、その後クラブの関心が再び高まった形だ。

ユルディズの将来は、ユベントスのスポーツ面での状況に大きく左右される。同クラブにとってこのトルコ人選手はプロジェクトの最も重要な柱の一つと見なされており、特に2030年までの契約延長を結んだあとはなおさらである。

しかし、同イタリアのクラブが再び欧州チャンピオンズリーグ出場権を逃したことが計算を変える可能性があり、クラブ首脳陣に2027年夏に若きスターの売却というアイデアを検討させるかもしれない。特に、若手選手のアライビジョビッチという適切な後継者がいると判断した場合はなおさらだ。

レアル・マドリードはこの取引をまとめるために巨額の資金を支払う必要がありそうだ。ユベントスはおよそ1年前からユルディズの価値を少なくとも1億ユーロほどと設定している。

マドリードの首脳陣は、攻撃の選択肢を強化し、過密な試合日程に対応できるチームを築こうと絶えず努めていることもあり、価格を理由に引き下がる構えは見せていないようだ。

サンティアゴ・ベルナベウにたどり着いた場合、ユルディズは左ウインガーのポジションをめぐってヴィニシウス・ジュニオールと直接の競争に入る可能性がある。このポジションはレアル・マドリードが今後数年にわたり攻撃ラインの鍵の一つと見なしている場所だ。

だが、ユルディズ争奪戦でレアル・マドリードは単独ではない。アーセナルとバイエルン・ミュンヘンも、この21歳の選手の状況を注視している。

イングランドのクラブは左ウイングの補強を模索しており、一方のバイエルンは下部組織に在籍していた時期からユルディズをよく知っている。