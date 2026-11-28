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レアル・マドリーがスペインの優勝争いで大きな痛手を負った。

公式戦10連勝中だったジョゼ・モウリーニョ監督率いるスター軍団は、ベルナベウのファンが呆然とする中、デポルティーボ・アラベスに1-2（前半0-1） で敗戦。首位で宿敵のバルセロナに暫定的に勝ち点で並ぶ機会を逃した。

今季3敗目を喫したレアル・マドリーは、9月20日に前回の敗戦を喫した相手である同じ街のライバル、アトレティコ・マドリーにも順位で抜かれた。

アトレティコはこれに先立ち、敵地でエルチェに3-2（前半3-1）で勝利。勝ち点を34に伸ばし、レアルを1ポイント上回った。勝ち点36のバルセロナとハンジ・フリック監督は、日曜日の16時15分（DAZN）にデポルティーボ・ラ・コルーニャと対戦する。

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ジュード・ベリンガムに当初PK判定

トニ・マルティネス（22分）とアンヘル・ペレス（61分）のゴールが大波乱を演出した。レアルはキリアン・エンバペが69分に得点したが、ジュード・ベリンガムは88分、ペナルティーエリア内でのシミュレーションにより2枚目のイエローカードを受けて退場。セサル・ソト・グラード主審は当初PKを宣告したものの、映像を確認してレアルのスター選手に不利な判定へと変更し、この試合2枚目のイエローカードを提示した。

主審は、ベリンガムがアラベスのニコラス・バレンティーニと競り合った際、相手の接触を受けずに倒れたと判断したようだ。