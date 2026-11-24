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2025年アフリカネーションズカップ決勝を巡るスポーツ仲裁裁判所（CAS）の裁定を控え、アクラフ・ハキミはモロッコが可能な限り良い印象を残したと強調した。裁定が遅れる可能性も報じられたが、パリ・サンジェルマンのDFは水曜日のローマとのチャンピオンズリーグ戦に向け、休養に集中している。

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CASの裁定を前に冷静なハキミ

パリ・サンジェルマン（PSG）の右サイドバックでモロッコ代表主将のアクラフ・ハキミは、セネガルとの2025年アフリカネーションズカップ決勝を巡るスポーツ仲裁裁判所（CAS）の最終裁定を冷静に待っている。裁定は2026年11月24日（火）に下される予定だが、モロッコによる土壇場の異議申し立てを受け、延期の可能性があると午後遅くに報じられた。

間近に迫った裁定について、ハキミは落ち着いた様子で、法的な結論を気にし続けるよりも、家で休み、PSGのローマとのチャンピオンズリーグ戦に備えるつもりだと強調した。「静かな一日になるよ。家に帰って休む。その後、誰かが結果を教えてくれるだろうし、それで終わりだ。そして明日の試合に向けて眠るよ」とハキミは語った。

決勝でのモロッコの行動を擁護

地元開催の2025年アフリカネーションズカップ決勝で、モロッコは2度目の大陸制覇を果たした。一方、この試合では、雨の中でセネガル代表GKエドゥアール・メンディのタオルに関わるスポーツマンシップに反する行為を理由に、アフリカサッカー連盟（CAF）が2026年1月18日にハキミへ2試合の出場停止処分を科したことで、大きな論争が起きた。うち1試合には1年間の執行猶予が付いている。決勝での出来事について、ハキミは自身の行動を擁護し、相手側の振る舞いにも言及した。

「簡単な判断ではない。ピッチで何が起きたかは誰もが見たし、それぞれに意見がある。僕にも意見がある。サッカーでは、あんなふうに勝手にピッチを去ることはできない」とハキミは語った。「僕は自分の仕事を果たしたと思う。チームは誇りを感じているし、選手たちはモロッコに可能な限り良い印象を残した。僕にとっても、ファンにとっても、自分たちが成し遂げたことを誇りに思い続けるべきだ」

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次のアフリカネーションズカップへ

2025年のバロンドールで6位に入り、同年のアフリカ年間最優秀選手賞を受賞したハキミは、CASがどのような裁定を下しても、モロッコ代表の結束は変わらないと強調した。ワールドカップ3大会、アフリカネーションズカップ4大会で母国を代表してきたハキミは、今後の代表での戦いに速やかに目を向けなければならないと語った。

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「みんなで結果を待っている。どんな裁定でも、次のアフリカネーションズカップに備えなければならない。今はそれが最も重要だ」とハキミは付け加えた。

パリで待つチャンピオンズリーグの一戦

CASの裁定を待つ一方、ハキミの目先の優先事項はクラブでの戦いだ。チャンピオンズリーグ2連覇中のPSGは、パルク・デ・プランスにローマを迎える。

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パリでリーグ・アンのタイトルを5度獲得し、2025年と2026年に欧州の頂点に立った28歳のDFは、ルイス・エンリケ監督率いるチームの欧州での開幕からの全勝を伸ばすべく力を尽くす。