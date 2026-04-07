「勝利」がキーワード…なぜゴンサルベスはアル・アハリ対アル・ファイハの試合を欠場するのか？

報道によると、サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・ファイハ戦に、アル・アハリ・ジェッダのスター選手であるブラジル人MFマテウス・ゴンサルヴェスが欠場した真の理由が明らかになった。

アル・アハリは本日水曜日、ロシェンリーグ第29節の前倒し試合として、アル・ファイハーのホームであるアル・マジュマア・スポーツシティ・スタジアムを訪れる。

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、アル・アハリ・ジェッダのドイツ人監督マティアス・ヤイスレは、ゴンサルベスが出場停止や負傷ではないにもかかわらず、試合の登録メンバーから外すことを決定した。

同紙は、その理由として、ヤイスレ監督が同ブラジル人選手が試合でイエローカードを受けることを懸念しており、そうなればロシェン・リーグの次節、アル・ナスル戦を欠場することになるためだと説明した。

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アル・ファイハ戦の後、アル・アハリは来週月曜日、ジェッダのアル・インマースタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ・エリート部門のラウンド16で、カタールのアル・ダヒールと対戦し、その戦いを開始する。

アジアの大会が終了すると、アル・アハリはサウジ・プロリーグに戻り、4月28日に行われる第30節でアル・ナスルと対戦する。

両チームはサウジ・リーグの優勝を争っており、アル・アハリは現在65ポイントで順位表3位につけている。首位アル・ナスルとは5ポイント差、2位のアル・ヒラルとは得失点差で後れを取っている。