偉大な選手には、新しいタイトルより、ふさわしい幕引きが求められることがある。ポルトガル代表として歴史を築いたクリスティアーノ・ロナウドは、2026年W杯ベスト16でスペインに0-1で敗れ、キャリアで最も過酷な瞬間を迎えた。

大会前、彼はこれが最後のW杯だと明言したが代表引退は表明せず、最終章への扉を少し開けていた。

その直後、ポルトガル代表の新監督にジョルジ・ジェズスが就任した。彼はアル・ナセルでロナウドの夢を叶えた男だ。果たして、ジェズスがロナウドにふさわしい有終の美を飾らせるのか、注目が集まる。

アル・ナセルで夢をかなえたジェズス

2人はすでにアル・ナセルで1シーズンを共にし、ロナウドが待ち望んだリーグ優勝を実現している。

このタイトルは、ロナウドが年齢を重ねてもチームを優勝に導けることを証明した。ジェズスは、ロナウドの経験を最大限に引き出し、彼が最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整える方法を熟知している。

だからこそ、ジェズスがポルトガル代表の監督に就任したことはロナウドにとって大きい。彼は未知の監督ではなく、自分をよく知り、ピッチ上で何ができるかを理解する人物と共に歩み始めるのだ。

すべてを変えた衝撃

ロナウドは今回のW杯を国際キャリアの集大成とし、20年以上にわたる代表生活をしめくくるつもりだった。しかしスペイン戦の敗退でその夢は打ち砕かれた。

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試合後の姿は、過去の失敗とは明らかに違っていた。W杯での最後のチャンスが消え、ロナウドに残された大舞台は多くないことを誰もが理解していた。

それでも代表引退を表明しなかったのは、まだ成し遂げたいことがあるからで、その「何か」は次の大会か、より穏やかな有終の美かもしれない。

ジェズスはロナウドに理想的なフィナーレをもたらせるか？

ジェズスには指導経験だけでなく、大物選手を統率しプレッシャーに対応する力がある。彼は就任初日から「名前だけでは出場できない」と明言しつつ、「最高のコンディションならロナウドはまだ貢献できる」と強調してきた。

このバランスが、今後最も重要な鍵になる。ジェズスはロナウドの価値を再証明する必要はないが、代表に役立つ形で起用し、彼に名誉な形でキャリアを締めさせる機会を与えるべきだ。

迫る欧州選手権やその他の国際大会を控え、ロナウドはジェズス監督なら経験と若さを融合させチームを再構築し、数年前と同じ依存ではなく、今の自分にふさわしい役割を与えてくれると感じているかもしれない。

前回W杯のような栄光は難しいとしても、ジェズスはポルトガル史上最高の選手に新たな終章を刻む稀有な機会を得ている。