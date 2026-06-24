サウジアラビアのアル・イッティハドは、前監督セルジオ・コンセイソン氏との契約問題が未解決のまま、新監督選びを模索している。

リーグとカップのタイトル防衛に失敗し、2025-26シーズンを無冠で終えたクラブは今月、コンセイサオとの契約を解除した。

クラブは契約解除に伴う残りの2年分の報酬支払い問題を抱え、損失を最小限に抑える方策を探っている。

後任探しは難航しており、サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』の記者マージド・フード氏によると、ガンバ大阪を率いるドイツ人監督イェンス・ヴィーシング氏が来季候補の1人と報じられている。

38歳のフィッシングは、Jリーグでの活躍に加え、AFCチャンピオンズリーグ2でアル・ナスル（サウジアラビア）を破り優勝した実績が評価されている。

さらに、セルビア代表監督フェリコ・パノヴィッチも候補に挙げられている。

パノヴィッチ（48歳）は2025年10月、レアル・オビエド退任から約7か月後にセルビア代表の監督に就いた。

2人の共通点は指導経験が浅いことだ。ヴィセンギの代表例はガンバ大阪での指揮で、それ以前はベンフィカやPSVでロジャー・シュミットの助手、ライプツィヒでもアシスタントコーチを務めた。

スペイン国籍を持つパノヴィッチの最大の経験は、イングランド2部レディングと、前シーズン開幕2ヶ月で解任されたスペイン2部レアル・オビエドでの指揮だ。

さらに、セルビアのU-18、U-19、U-20、そしてA代表と全年代を指導した経験も持つ。

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