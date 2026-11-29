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フレンキー・デ・ヨングの負傷は、バルセロナのデポルティボ・アラベス戦勝利における単なる一場面では終わらなかった。ハンジ・フリック監督が負傷箇所を明かし、オランダ人MFが再び離脱することへの失望を口にしたことで、カタルーニャのクラブ内には深刻な懸念が広がっている。注目のアトレティコ・マドリー戦を控えた、極めて重要な時期での出来事だ。

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スペイン紙『スポルト』が伝えた試合後のコメントによると、フリック監督はデ・ヨングの負傷箇所がふくらはぎであることを明かした。以前に同選手を戦列から遠ざけた身体的な問題とは性質が異なるものの、実際に負傷している可能性が高いとの見方を示している。

ドイツ人指揮官は「ふくらはぎだ。そう、ふくらはぎだ。違うものだが、どうやら本当に負傷のようだ」と語った。

バルセロナの指揮官は、選手の心境に心を痛めていることを隠さなかった。デ・ヨングは大きく落胆しており、それはコーチングスタッフも同じだという。チームは同選手を取り戻し、本来の調子に戻りつつあった彼の復帰の恩恵を受け始めていたところだった。

フリック監督は「彼は失望しているし、我々もそうだ。前回のケガから復帰した後、彼は良い時期を過ごしていたと思う。彼の復帰をとても喜んでいたんだ」と付け加えた。

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オランダ人MFの負傷は、そのタイミングゆえに一層重大な意味を持つ。来週水曜日に予定されているアトレティコ・マドリーとの決戦を数日後に控えたなかでの負傷であり、コーチングスタッフは中盤の主力の一人を欠く可能性に直面している。

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負傷の程度と離脱期間は、メディカルチェックによって明らかになる見込みだ。フリック監督は、検査結果が出る前に同選手の状態について最終的な判断を下すことを避けた。

今回の再負傷は、デ・ヨング個人にとっても痛手となる。前回の負傷を乗り越えて徐々に出場機会を取り戻していたところで、コンスタントな出場とシーズンの重要な局面でのチームへの貢献が期待されていた。

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デ・ヨングの負傷への懸念はあるものの、フリック監督はアラベス戦の結果と全体的なパフォーマンスには満足感を示した。苦しい立ち上がりの後に試合の主導権を取り戻したバルセロナは、勝利に値したとの考えだ。

一方で、いくつかの細部には改善が必要だとも指摘した。特にボールの扱いや、スペースを活用する際の落ち着きと真剣さを挙げ、これらの要素が今後の試合でより安定したパフォーマンスにつながるとの見方を示している。