アル・ナスルとサウジアラビア代表のレジェンド、ファハド・アル・ハリフィは、2026年W杯第1戦で「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるポルトガルがコンゴ民主共和国と1－1で引き分けた後、クリスティアーノ・ロナウドをファンからの激しい批判から擁護した。

期待されたパフォーマンスを示せなかったロナウドは世界中のメディアから厳しい批判を受けた。

アル・ハリフィはXにこう投稿した。「引き分けの原因はロナウドではなくマルティネスだ。彼の能力に合わない戦術を選んだからだ」。

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さらに「マルティネスは深く下がり、縦パスやクロスを指示せず、攻撃陣が孤立した」と続けた。

さらに「なぜジョアン・フェリックスを起用しなかったのか分からない。彼はチャンスを作り、得点し、各ラインをつなぐ能力があり、アル・ナセルではロナウドと素晴らしいコンビネーションを見せていた」と続けた。

最後にこう結んだ。「ロナウドを助けるためにフェリックスを起用すべきだった。2人はアル・ナセルでプレーしており、互いをよく理解している」。



