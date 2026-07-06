勝利に涙が溢れた。ハーランド「私たちの国は、何世代にもわたって語り継がれる思い出をくれた」

ノルウェーのアーリング・ハーランドは、5度優勝したブラジル代表を破り、自国を初となるW杯準々決勝へ導いた。終盤の2得点がファンを熱狂させ、彼はサッカー史に名を刻んだ。

25歳のハーランドは試合後、「ノルウェー史上最もクレイジーな日だ」と語り、「ブラジル相手に2得点は一生の誇り」と続けた。

試合ではハーランドはほとんどボールに触れなかったが、後半の水分補給休憩後にスタール・ソルバック監督から「全力を尽くせ」と励まされ状況は一変した。

その言葉はハーランドにとって命令同然だった。79分、彼はヘディングで先制点を奪取。さらに試合終了間際に追加点を挙げ、大会通算得点を7に伸ばし、キリアン・エムバペ、リオネル・メッシと並んで得点ランキングトップに立った。

卓越した決定力と冷静さから「微笑むキラー」と呼ばれるハーランドは、代表54試合で62得点を挙げ、1試合平均1.15ゴールで自国代表最多得点記録を保持している。

マン・シティのストライカーはMOMに選ばれたが、謙虚に功績をGKオルガン・ニランドに帰し、「彼は真のMOMだ。私が得点しても、彼は何度もチームを救った」と語った。 「私にとっては彼がMVPだ。私が得点しても、彼は敗退を防いでくれた」

そして感謝を込めてこう付け加えた。「彼がいたからこそ、我々はクラブ史上初めてベスト8に進出できた。彼には心から敬意を表する」

ハーランドは「大会を通じて何度も最高のパフォーマンスを発揮し、そのたびに新たな高みに到達している」と語った。

そして確信を持ってこう付け加えた。「チャンスが1、2回あれば、たいていゴールにつながる。自分が何をしているのかは分からない。これが僕の性質だ。集中力がすべてで、チャンスが来たら何をすべきか完全に分かっている」。

ブラジル代表を驚かせ、ネイマールに代表引退を決意させたこの歴史的瞬間について、ハーランドはこう語った。 「この2得点は私だけのものではない。すべてを犠牲にしてくれたチームメイト、信じてくれた監督、支えてくれたサポーター、そして『何でもできる』と信じるノルウェーの子どもたち全員のためだ」。

感極まった声でこう続けた。「今夜はすべてのノルウェー人の記憶に永遠に刻まれる。我々はブラジルを破り、未来へ受け継ぐ記憶を国に贈った」。涙が溢れたと明かした。

「今後何が起ころうとも、この感動も、涙も、歴史的な偉業も、誰にも奪えない」と結んだ。