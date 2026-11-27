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アル・イテハドを率いるドイツ人指揮官イェンス・フィッシング監督が、ロシュン・サウジリーグでネオムに勝利したにもかかわらず、チームのサポーターに衝撃を与えた。

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アル・イテハドは金曜日の夜に行われた試合でネオムを1-0で下した 。試合はロシュン・サウジリーグ第13節として、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ・スタジアムで行われた。

勝利の一方で、フィッシング監督はオランダ人ウイングのステフェン・ベルフワインが新たに負傷したことを明かした。ベルフワインはネオム戦で負傷から復帰したばかりだった。

ドイツ人指揮官は試合後の記者会見で、サウジアラビア紙『アシャルク・アル・アウサト』が伝えたところによると、「ベルフワインは調子が良くないと感じている。メディカルスタッフとともに彼の状態を確認する必要がある」と語った。

このオランダ人ウイングは、先週月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節、ウズベキスタンのパフタコール戦（2-0で勝利）に先発出場していた。

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元トッテナム・ホットスパーのスターは、脚に打撲を負って84分に途中交代しており、ネオム戦への出場が危ぶまれていた。

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しかしベルフワインは木曜日にアル・イテハドの全体練習に復帰し、ネオム戦に間に合った。ドイツ人のイェンス・フィッシング監督は彼を先発起用したが、再び負傷することとなった。

試合についてフィッシング監督は「勝利をうれしく思う。難しい相手に対する重要な勝利だ。ネオムは今季、その実力を証明してきた。力強いサッカーができ、フィジカルの強さも備えている。前半は苦しんだが、後半は選手たちが素晴らしい反応を見せてくれた」と話した。

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さらに「フィジカル面は重要だ。特に暑い気候の中ではなおさらだ。ただ、気候は穏やかになり始めており、我々のフィジカルレベルも向上した。フィジカル面の準備がより整っているチームこそが、リーグの上位に立つ」と続けた。

また、ドイツ人指揮官は前半の攻撃陣3人、すなわちベルフワイン、ナイジェリア人のジョージ・イレニケナ、マルワン・アル・サハフィを批判した。彼らのパフォーマンスに満足できなかったため、後半開始から交代させることを決めたと明言している。

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フィッシング監督は「前半は良くなかった。一部の選手は、私がプレスで求めたことを実行できなかった。だからこそ、彼らのパフォーマンスに満足できず3人を交代させた。その交代は成功だったと思う」と締めくくった。

フィッシング監督は後半開始から3選手を投入した。モロッコ人FWユセフ・エン=ネシリ、オランダ人MFジョルジニオ・ワイナルドゥム、そしてアハメド・アル・ガムディである。

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ユセフ・エン=ネシリは出場直後から試合の流れを変えた。その動きはネオムの守備陣を大いに苦しめ、何度もゴールに迫ったが、最後のタッチの精度を欠いた。

均衡が破れたのは75分だった。アルジェリア人MFフセム・アワールが送った縦へのスルーパスにユセフ・エン=ネシリが頭で合わせ、アウェイチームのゴールネットを揺らした。

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当初、主審はモロッコ人FWのオフサイドを理由にゴールを取り消したが、その後VARと交信し、エン=ネシリのゴールが正当であることが確認された。

このゴールはユセフ・エン=ネシリにとって特別なものとなった。ロシュン・サウジリーグとAFCチャンピオンズリーグエリートの双方で、アル・イテハドにおいて丸1カ月続いていた得点の欠乏に終止符を打ったからだ。

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このゴールで、ユセフ・エン=ネシリは公式戦通算9ゴールに到達し、同数を記録しているナイジェリア人FWジョージ・イレニケナと並んで、今季のアル・イテハドのチーム得点王となった。

さらに、データ会社『オプタ』によると、このゴールはモロッコ人FWにとってネオム相手の3点目となった。昨季の冬にアル・イテハドに加入して以来、ネオムはロシュン・サウジリーグにおける彼の「お得意様」となっている。