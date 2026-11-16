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フランス代表がトルコに2対1で勝利したにもかかわらず、フランス代表監督のジネディーヌ・ジダンはチームのパフォーマンス、とりわけ前半について不満を隠さなかった。前半は相手へのプレッシングが後退し、ボールの奪回に苦しむ展開となり、そのためハーフタイムに選手たちへ厳しい指摘を行うことになった。

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ボルドーで行われた試合で苦戦を強いられたディフェンダーのジェレミ・ジャケは、ロッカールームでのジダンと選手たちとのやり取りの詳細を明かし、指揮官は怒鳴ることはなかったものの、守備面でのパフォーマンス改善の必要性を強調するために声を張り上げたと説明した。

ジャケはこう語った。「指揮官はハーフタイムに、私たちのボール奪回が十分に決定的ではなかったと見ていると伝えてきた。そして後半、私たちはそれを修正することに成功した。彼は怒鳴ることはなかったが、ボール奪回のプロセスで改善すべき点について話すために声を張り上げた。私たちがボールを必要以上に保持しすぎていると見ていたのだ。彼は試合をもっとスピーディーでダイナミックなものにしたかったのだ」

ジダンが怒りの理由を明かす

ジダンはラジオ「TF1」でのコメントで、この試合の第一の目標は突破であり、おそらくグループ首位での通過も目標だったが、特に前半の相手へのプレッシングに関して、選手たちが見せたレベルには満足していなかったと認めた。

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フランス人指揮官はこう語った。「我々の目標は突破であり、おそらくグループ1位での通過もそうだった。しかしパフォーマンスの質、特に前半のプレッシングに関しては、いくらか不満を感じている。ピッチ上で我々が期待しているいくつかの事柄が見られないとき、失望を覚えるものだ」

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さらにこう付け加えた。「プレッシングが主たる問題だった。我々は自分たちのパフォーマンスにほころびが生じるのを許し、求められる形で実行できなかった。それをハーフタイムに修正し、その後はレベルが向上した。しかしこれらはまだ我々が発展させるべき側面だ。私は満足していなかったし、選手たちもそうだった。だが、いくつかの事柄は修正することができた」

一方でジダンは、チームが守備面で見せた向上を称賛し、失点を防ぐ責任はディフェンダーだけにあるのではなく、全選手が組織的に動き、集団でプレッシャーをかけることが求められると強調した。

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ジダン、3か月間の分析に備える

トルコ戦は、ネーションズリーグのグループステージにおけるフランスの最終戦であり、ジダンが代表監督として率いた最初の5試合を締めくくる一戦でもあった。この5試合では、9月から10月にかけて3試合に勝利し、木曜日にイタリアに1対3で敗れた後、トルコに勝利するという結果だった。

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フランス代表が次の国際試合を戦うのは来年3月で、大会準々決勝のホーム&アウェー2試合が行われる時期となる。そのためジダンは、この長い待機期間について冗談を交えてコメントし、こう語った。「これから選手たちはそれぞれのクラブに戻り、3日おきに試合を続けていく。我々が再び顔を合わせるのは3月まではない。だからそれまで、私はしばらく天井を眺めて過ごすことになるだろう」

しかしフランス人指揮官は、代表から離れる期間が次の段階への準備のために集中的な作業を要することを理解している。特に、準々決勝の2試合を前にして使える時間は限られているからだ。

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ジダンはこう語った。「状況は複雑なものになるだろう。だからこそ、我々は基本に集中しなければならない。ホーム&アウェーの2試合に備える時間はわずか3日しかなく、これは非常に短い時間だ。私はこれからの3か月間、物事をしっかりと分析し、計画していることを最大限の効果で実行できるよう、大いに力を尽くすつもりだ」