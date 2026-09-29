モロッコはアフリカ・ネーションズカップ予選の第2戦にも勝利した。南アフリカのブルームフォンテーンで火曜日、レソトに0-2で勝利。モロッコ代表はこれに先立ち、ガボンにも2-0で勝っていた。

フェイエノールトのMFウサマ・タルガリーヌは、レソト戦で90分間フル出場した。イスマエル・サイバリとヌサイル・マズラウィも先発出場。アヤックスのFWアブデラ・ウアザネはガボン戦でデビューを果たしていたが、今回は試合メンバーに入らなかった。

モロッコは前半、主導権を握っていたものの、先制点が生まれるまでにはやや時間を要した。前半終了間際にブラヒム・ディアスがゴール。82分になってようやく、アズディン・ウナヒがリードを2点に広げた。

とりわけモロッコの中盤で印象的なプレーを見せたのがタルガリーヌだった。彼が出した136本のパスのうち、成功したのは135本。パス成功率は実に99パーセントだった。さらにフェイエノールトの同選手は145回のボールタッチを記録し、これは全選手最多。1対1の局面でも何度も勝利した。

これでモロッコは予選を2試合で勝ち点6と、好スタートを切った。ニジェールが勝ち点3、レソトとガボンはまだ勝ち点がない。各予選グループの1位と2位が、来年ケニア、ウガンダ、タンザニアで開催されるアフリカ・ネーションズカップ出場権を獲得する。

モロッコのアフリカ・ネーションズカップ出場権獲得への戦いは、11月に再開される。次はニジェールとの2試合が行われる。