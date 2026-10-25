ヒュルツェラー監督、敗戦もブライトンの優勢を強調
ヒュルツェラー監督は、チームがアンフィールドでリヴァプールに0-2で敗れるのを見届け、悔しさをにじませた。それでもドイツ人指揮官は、チャンスをつくる力と勝利への意欲ではアウェーのブライトンが上回っていたと主張した。数字もその主張を裏付ける。リヴァプールのボール支配率はわずか35.6％で、2003-04シーズン以降に記録されたプレミアリーグのホームでの勝利では2番目に低く、アンフィールドでのリーグ戦勝利としては、2010年11月にチェルシーを下した際の35.3％以来の低さだった。
勝敗を分けたのは、パスカル・グロスのオウンゴールとアレクサンデル・イサクの決定力を示す一撃だった。これにより、勝ち点3はマージーサイドに残った。しかしヒュルツェラー監督は、最終スコアは試合の展開も、両チームが見せた勝利への意欲も反映していないと感じていた。
試合後の会見で、ヒュルツェラー監督は敗戦の内容に対する失望を隠さなかった。ブライトンの指揮官は『ESPN』が伝えたところによると、「スタジアムにいた誰もが、本当にチャンスをつくってこの試合に勝とうとしたチームは一つだったと見たはずだ。だからこそ選手たちを称えたい」と語った。
リヴァプール、決定力の差が勝敗を分ける
ブライトンの指揮官はさらに、チームのパフォーマンスとプレミアリーグでのこの一戦の結果には大きな隔たりがあるとの見方を示した。しかし、ピッチ上ではアンドニ・イラオラ監督のチームに結果が味方した。リヴァプールは公式戦4連勝を飾り、プレミアリーグの順位表で4位に浮上した。
「スタジアムにいた誰もが、そして記者の皆さんも、我々がチャンスを逃したと感じたはずだ。相手にゴールを決められた後だけの話ではないからだ」とヒュルツェラー監督は記者団に説明した。「失点する前にも、我々には一つ、二つと大きなチャンスがあった。今日は相手が決めて、我々が決められなかった。それが違いだったと思う。相手はセンターバック、サイドバックのロナルド・アラウホ、そしてミロシュ・ケルケズが良い守備を見せ、無失点に抑えた」
Related Topics
粘り強い守備でリヴァプールが4連勝
ブライトンがボールを支配した一方、リヴァプールは最近の好調ぶりを象徴する粘り強さを見せた。ヒュルツェラー監督はリヴァプールの最終ラインの各選手の働きを認め、肝心な場面で自チームの攻撃を封じられたと指摘した。この敗戦は、ブライトンにとって今季の公式戦13試合でわずか2度目。プレミアリーグでは3位を維持した。
ヒュルツェラー監督はホームチームの守備を振り返り、「相手は多くのシュートをブロックしたと思う」と付け加えた。「ペナルティーエリア内を本当によく守っていた。我々にはその決定力がなかった。簡単なミスを犯し、重要な対人戦で負けたため、無失点にも抑えられなかった。それでも全体として、得るものが多いチームの姿を見た。我々のやり方を本当に信じ、試合のプランを守り、常に戦い続けるチームだった。それだけに、今日はチャンスを逃したという思いが全員にあり、とても悔しい」
ブライトンを待つ過密日程
ブライトンには厳しい連戦が控えており、この敗戦を引きずる時間はほとんどない。水曜日にはカラバオカップ4回戦でマンチェスター・シティとのアウェー戦に臨み、土曜日にはプレミアリーグで同じ相手と再び敵地で対戦する。さらに11月5日にはUEFAカンファレンスリーグでヘタフェを訪れる。