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ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日曜日にアンフィールドで行われたプレミアリーグの試合でリヴァプールに0-2で敗れた後、相手の戦術的なアプローチを批判した。ヒュルツェラー監督は、スコアにかかわらず、試合を通じて真に攻撃する意図を示していたのは自分の選手たちだけだったと主張した。

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ヒュルツェラー監督、敗戦もブライトンの優勢を強調

ヒュルツェラー監督は、チームがアンフィールドでリヴァプールに0-2で敗れるのを見届け、悔しさをにじませた。それでもドイツ人指揮官は、チャンスをつくる力と勝利への意欲ではアウェーのブライトンが上回っていたと主張した。数字もその主張を裏付ける。リヴァプールのボール支配率はわずか35.6％で、2003-04シーズン以降に記録されたプレミアリーグのホームでの勝利では2番目に低く、アンフィールドでのリーグ戦勝利としては、2010年11月にチェルシーを下した際の35.3％以来の低さだった。

勝敗を分けたのは、パスカル・グロスのオウンゴールとアレクサンデル・イサクの決定力を示す一撃だった。これにより、勝ち点3はマージーサイドに残った。しかしヒュルツェラー監督は、最終スコアは試合の展開も、両チームが見せた勝利への意欲も反映していないと感じていた。

試合後の会見で、ヒュルツェラー監督は敗戦の内容に対する失望を隠さなかった。ブライトンの指揮官は『ESPN』が伝えたところによると、「スタジアムにいた誰もが、本当にチャンスをつくってこの試合に勝とうとしたチームは一つだったと見たはずだ。だからこそ選手たちを称えたい」と語った。

リヴァプール、決定力の差が勝敗を分ける

ブライトンの指揮官はさらに、チームのパフォーマンスとプレミアリーグでのこの一戦の結果には大きな隔たりがあるとの見方を示した。しかし、ピッチ上ではアンドニ・イラオラ監督のチームに結果が味方した。リヴァプールは公式戦4連勝を飾り、プレミアリーグの順位表で4位に浮上した。

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「スタジアムにいた誰もが、そして記者の皆さんも、我々がチャンスを逃したと感じたはずだ。相手にゴールを決められた後だけの話ではないからだ」とヒュルツェラー監督は記者団に説明した。「失点する前にも、我々には一つ、二つと大きなチャンスがあった。今日は相手が決めて、我々が決められなかった。それが違いだったと思う。相手はセンターバック、サイドバックのロナルド・アラウホ、そしてミロシュ・ケルケズが良い守備を見せ、無失点に抑えた」

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粘り強い守備でリヴァプールが4連勝

ブライトンがボールを支配した一方、リヴァプールは最近の好調ぶりを象徴する粘り強さを見せた。ヒュルツェラー監督はリヴァプールの最終ラインの各選手の働きを認め、肝心な場面で自チームの攻撃を封じられたと指摘した。この敗戦は、ブライトンにとって今季の公式戦13試合でわずか2度目。プレミアリーグでは3位を維持した。

ヒュルツェラー監督はホームチームの守備を振り返り、「相手は多くのシュートをブロックしたと思う」と付け加えた。「ペナルティーエリア内を本当によく守っていた。我々にはその決定力がなかった。簡単なミスを犯し、重要な対人戦で負けたため、無失点にも抑えられなかった。それでも全体として、得るものが多いチームの姿を見た。我々のやり方を本当に信じ、試合のプランを守り、常に戦い続けるチームだった。それだけに、今日はチャンスを逃したという思いが全員にあり、とても悔しい」

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ブライトンを待つ過密日程

ブライトンには厳しい連戦が控えており、この敗戦を引きずる時間はほとんどない。水曜日にはカラバオカップ4回戦でマンチェスター・シティとのアウェー戦に臨み、土曜日にはプレミアリーグで同じ相手と再び敵地で対戦する。さらに11月5日にはUEFAカンファレンスリーグでヘタフェを訪れる。