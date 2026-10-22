ユヴェントス、4ゴールの激戦で欧州大会の無敗記録を維持
ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでスタッド・レンヌと激闘の末に2-2で引き分け、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズで無敗を維持した。ゼキ・チェリクが早い時間帯にホームチームへ先制点をもたらしたが、ムサ・アル・ターマリのゴールとブライエ・ディアのPKでフランスのチームが前半終了時にはリードを奪った。
後半半ばにはドイツ人FWニック・ヴォルテマーデがPKを決めてユヴェントスを同点に導いた。その後、終盤にジョン・ルクミがネットを揺らしたものの、VARによってオフサイドと判定され、ゴールは認められなかった。
勝ち点3こそ逃したが、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームは1点のビハインドから追いつく強さを見せた。
スパレッティ監督、より速いテンポと高い水準を要求
試合を振り返ったスパレッティ監督は、選手たちの反応を評価する一方、戦術面で早急に改善が必要な点も指摘した。「今日はよくやったし、テンポも良かった。残念ながら、防げたはずの2失点を喫した」と語った。
「ボールがテンポを決める…。ボールがゆっくり戻ってくれば、我々が前に出るのも遅くなる。だが、素早く戻ってくれば、我々も素早く前に出なければならない」
Related Topics
「選手たちは今日、プレーの水準を上げたが、まだ何かが足りない。試合に勝てなければ、私は満足できない」とユヴェントスの指揮官は付け加えた。
スパレッティ監督とエーズ監督、激しい戦術的攻防を分析
スパレッティ監督は、逆転を許しても諦めなかった選手たちを称えた。「今夜の姿勢には満足している。リードを許してから試合に戻るのは難しかった…。選手たちは諦めずに困難を受け入れた」と述べた。
対するフランク・エーズ監督は、チームが残した歴史的な結果に誇りを示した。レンヌがUEFA主催大会でイタリアのチームとのアウェー戦に敗れなかったのは、これが初めてだった。
「試合はどちらに転んでもおかしくなかったので、勝ち点1を得られてとてもうれしい」とエーズ監督は語った。「早い時間帯に失点しても、我々は冷静さを保った」
ユヴェントス、AZアルクマールとのアウェー戦へ
リーグフェーズ開幕からの3試合で勝ち点5を獲得したユヴェントスは、欧州大会の再開後、引き分けを勝利に変えることを目指す。
スパレッティ監督率いるチームは、第4節でAZアルクマールと対戦するため、オランダへの遠征に備える。
ユヴェントスはセリエAでの戦いに戻る前に、プレスの仕組みを磨き上げることを目指している。