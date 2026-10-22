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ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督は、チームが反撃してスタッド・レンヌとの試合を2-2の引き分けに持ち込んだ後、複雑な心境を明かした。選手たちの精神的な粘り強さを称える一方、安定した結果を残すにはボールのスピードに合わせてプレーしなければならないと強調した。

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ユヴェントス、4ゴールの激戦で欧州大会の無敗記録を維持

ユヴェントスはアリアンツ・スタジアムでスタッド・レンヌと激闘の末に2-2で引き分け、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズで無敗を維持した。ゼキ・チェリクが早い時間帯にホームチームへ先制点をもたらしたが、ムサ・アル・ターマリのゴールとブライエ・ディアのPKでフランスのチームが前半終了時にはリードを奪った。

後半半ばにはドイツ人FWニック・ヴォルテマーデがPKを決めてユヴェントスを同点に導いた。その後、終盤にジョン・ルクミがネットを揺らしたものの、VARによってオフサイドと判定され、ゴールは認められなかった。

勝ち点3こそ逃したが、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームは1点のビハインドから追いつく強さを見せた。

スパレッティ監督、より速いテンポと高い水準を要求

試合を振り返ったスパレッティ監督は、選手たちの反応を評価する一方、戦術面で早急に改善が必要な点も指摘した。「今日はよくやったし、テンポも良かった。残念ながら、防げたはずの2失点を喫した」と語った。

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「ボールがテンポを決める…。ボールがゆっくり戻ってくれば、我々が前に出るのも遅くなる。だが、素早く戻ってくれば、我々も素早く前に出なければならない」

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「選手たちは今日、プレーの水準を上げたが、まだ何かが足りない。試合に勝てなければ、私は満足できない」とユヴェントスの指揮官は付け加えた。

スパレッティ監督とエーズ監督、激しい戦術的攻防を分析

スパレッティ監督は、逆転を許しても諦めなかった選手たちを称えた。「今夜の姿勢には満足している。リードを許してから試合に戻るのは難しかった…。選手たちは諦めずに困難を受け入れた」と述べた。

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対するフランク・エーズ監督は、チームが残した歴史的な結果に誇りを示した。レンヌがUEFA主催大会でイタリアのチームとのアウェー戦に敗れなかったのは、これが初めてだった。

「試合はどちらに転んでもおかしくなかったので、勝ち点1を得られてとてもうれしい」とエーズ監督は語った。「早い時間帯に失点しても、我々は冷静さを保った」

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ユヴェントス、AZアルクマールとのアウェー戦へ

リーグフェーズ開幕からの3試合で勝ち点5を獲得したユヴェントスは、欧州大会の再開後、引き分けを勝利に変えることを目指す。

スパレッティ監督率いるチームは、第4節でAZアルクマールと対戦するため、オランダへの遠征に備える。

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ユヴェントスはセリエAでの戦いに戻る前に、プレスの仕組みを磨き上げることを目指している。



