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マンチェスター・ユナイテッドに見送られたイタリア人指揮官アントニオ・コンテは、長く沈黙しなかった。イングランドを揺るがす痛烈なメッセージを発信し、自身ではなくマウリシオ・ポチェッティーノを新指揮官に選んだマンチェスター・ユナイテッドの首脳陣を、遠回しながらも辛辣に批判した。

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コンテは、マンチェスター・ユナイテッドの候補から外れたことを受け、自身の手法に懸念を抱くクラブは「勝つことを恐れている」と主張した。英紙『デイリー・メール』が伝えたこの発言は、マンチェスター・ユナイテッドがコンテの情熱的なスタイルと厳しい要求を不安視していたとする報道への直接的な反論となった。

コンテはオールド・トラッフォードの指揮官ポストの有力候補と目されていた。ユリアン・ナーゲルスマン、エディ・ハウ、ウナイ・エメリとともに、マイケル・キャリックの後任候補の最右翼に名を連ねていた。しかし最終的にマンチェスター・ユナイテッドが選んだのは、かつてチェルシーとトッテナムを率いた別の指揮官、マウリシオ・ポチェッティーノだった。クラブはアメリカ代表監督の座から招へいするため、約1000万ポンドの補償金を支払っている。

夏にナポリを退任して以来、現在もフリーの身であるコンテは、ポッドキャスト「クロナケ・ディ・スポリアトイオ」で次のように反論した。「まず、私のスタイルについて触れさせてほしい。もし誰かが私のスタイルを恐れているのなら、その人は勝つことを恐れているということだ。なぜなら、この手法こそが勝利につながるからだ。これが私の答えだ」

イタリア人指揮官はさらにこう続けた。「マンチェスター・ユナイテッドは輝かしい歴史を持つクラブだ。だからこそ、クラブを本来あるべき地位に戻すことを目指すアプローチを恐れる人がいることに驚いている。ユナイテッドが最後にリーグ優勝したのは2013年、ファーガソンの下でのことだ」

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コンテはサー・アレックスについて深い敬意を込めて語った。「ファーガソンには大きな敬意を抱いている。彼の著書も読んだ。ロンドンにいた頃、彼の自宅を訪れて1日を一緒に過ごす機会に恵まれた。彼はサッカーについて語ることに大きな情熱を持っている。もっとも、スコットランド訛りは時々聞き取るのが難しいけれどね」

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さらにこう続けた。「彼は独自の手法とアプローチによって、マンチェスター・ユナイテッドを偉大なチームにした。だからこそ、一部の発言はユナイテッドに対して侮辱的だと感じる。まるで誰かが、クラブが自らの歴史を取り戻すことに異を唱えているかのようだ。偉大な結果を手にするために必要なのは手法だ。その手法には多大な努力が求められると言うのなら、ああ、その通りだ。選手だけでなく、全員が懸命に働かなければならない」

コンテは輝かしいタイトル獲得歴に加え、激しい性格の持ち主としても知られてきた。チェルシーではスターFWジエゴ・コスタ、DFダヴィド・ルイス、そしてクラブ首脳陣と衝突。ナポリではセリエA制覇から1年後に退任し、クラブには「敵意と憎しみがあまりにも多い」と語っていた。

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またコンテは2023年、選手たちを「利己的」と評し、クラブの文化を批判した激しい記者会見の後にトッテナムを去った。それでも、ユヴェントス、インテル、ナポリを率いた各時期に計5度のセリエA制覇を成し遂げたほか、チェルシーではプレミアリーグとFAカップのタイトルも獲得している。

マンチェスター・ユナイテッドとの関係が取り沙汰されて以降、コンテがここ数週間で公に発言したのは今回が初めてではない。57歳の指揮官は、就任にあたって「特定の条件」を提示したとの報道を否定していた。

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一方、オールド・トラッフォードの指揮官に就任したポチェッティーノは、慌ただしいスタートを切った。木曜日に初練習を行い、日曜日にはアンフィールドでのリヴァプールとの注目の一戦で初めてマンチェスター・ユナイテッドを率いる。チームは開幕から10試合でわずか1勝にとどまり、降格圏に沈んでいる。