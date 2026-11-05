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マンチェスター・ユナイテッドの共同オーナー、アブラム・グレイザー氏が、クラブは商業面で強大な存在であり続けるためにピッチ上で成功を収める必要はないとの考えを示し、新たな物議を醸している。この発言は、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグの順位表で下位に低迷する厳しい時期に出たものだ。

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グレイザー氏、タイトル獲得よりブランドを優先

すでに不満を募らせているファンを、さらに遠ざけることになりそうな発言だ。グレイザー氏は、クラブの財務状況はピッチ上の成績と必ずしも直結しないと主張した。『The Athletic』によると、66歳の米国人実業家はロンドンで開かれたドイツ銀行スポーツ投資カンファレンスに公の場では珍しく姿を見せ、競技面での成功と商業収入の関係について問われた際にこう発言した。

グレイザー氏は他のスポーツ界の有力チームを引き合いに出し、MLBのニューヨーク・ヤンキースやNFLのダラス・カウボーイズに言及。両チームとも長期にわたりタイトルから遠ざかりながら、世界的に強力なブランドであり続けていると指摘した。

このオーナーの姿勢は、ここ数年のオールド・トラッフォードの経営陣に一貫して見られるもののようだ。その考え方は、元エグゼクティブ・バイス・チェアマンのエド・ウッドワード氏が2018年に述べた言葉とも重なる。ウッドワード氏は6年前、投資家との電話会議で「競技面での成績は、事業の商業面で我々ができることに、実際には意味のある影響を与えない」と語っていた。

成績不振でも財務は安定

近年はプレミアリーグ優勝から遠ざかっているものの、マンチェスター・ユナイテッドはビジネス界で依然として大きな存在感を誇る。フォーブスは現在、同クラブを世界で3番目に価値の高いサッカークラブと評価しており、上位にいるのはスペインの強豪レアル・マドリーとバルセロナだけだ。

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今回の発言は、最近の欧州大会の試合でファンがオーナー陣に対して声を上げて抗議した直後だけに、特に波紋を呼びそうだ。チームはチャンピオンズリーグでローマに3-2の劇的な逆転勝利を収め、9試合続いた未勝利を止めたものの、オールド・トラッフォードには険悪な空気が漂ったままだ。

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マイケル・キャリック監督への重圧高まる

マイケル・キャリック監督率いるチームは、イタリアのクラブを相手に2点差を覆す底力を見せた。しかし、試合終盤にマテウス・クーニャがレッドカードを受け、勝利に水を差した。ブラジル人FWは今後の重要な欧州大会の試合を欠場することになり、シーズンを通して安定感を欠くチームの戦力はさらに手薄になる。

マンチェスター・ユナイテッドは現在、プレミアリーグで17位につけている。開幕からの9試合で挙げた白星は、8月30日のイプスウィッチ・タウン戦での5-2の勝利だけだ。さらにオールド・トラッフォードでブライトンに2-3で敗れ、リーグカップから早期敗退したことで、国内での苦境は深まった。

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アストン・ヴィラとの重要な一戦

ユナイテッドは、日曜日に行われるプレミアリーグの重要な一戦に向けて準備を進めている。相手は10位のアストン・ヴィラ（勝ち点12）で、チャンピオンズリーグでバルセロナに0-3で敗れたところから立て直しを図っている。