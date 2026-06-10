アトレティコ・マドリードの侮辱的な発言を受け、バルセロナ首脳陣の態度が変わった。クラブはアルゼンチン代表ジュリアン・アルバレスの獲得交渉を続ける方針だ。

アトレティコはSNSで一連のメッセージを投稿し、アルバレスの移籍問題での立場を明確に示した。これは両クラブの緊張関係に拍車をかける皮肉なエスカレーションと受け止められている。

マドリードのクラブは声明で「ここ数か月、我々は誹謗中傷を受けてきた。だが、審判委員会副委員長を雇うや政治的コネで選手を獲得するといったことは、我々の頭にはない」と反論した。

さらにアトレティコは、ラミン・ヤマル、ペドリ、ラフィーニャの獲得を皮肉った投稿も行っており、3人が赤と白のユニフォームを着たAI生成画像を添付していた。

『ラ・バンガード』紙によると、バルセロナは週末にかけて投稿を分析し、法的措置も検討した。肖像権侵害の可能性があるとの判断からだ。

しかしクラブは、交渉を阻害する恐れがあるため正式な申し立ては見送った。

ただし、肖像権侵害の疑いがある場合、個々の選手が法的手段に訴えることを選択した際には全面支援する方針を示した。

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暫定会長のラファエル・オスティはTV3に「発言は不適切だが、クラブとしてすべきことに集中する」と語った。

「良識が第一で、会長から理事会の末席まで模範となるべきだ」と続けた。

さらに「ただし、これはスポーツ政策を変えるものではない。デコは自身の計画を明確に示しており、それを貫くつもりだ」と付け加えた。

この騒動は、バルセロナがライバルクラブとの関係を安定させようとしている最中に起こった。特にアトレティコ・マドリードの選手を含む移籍交渉が続いている。