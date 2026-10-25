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ローマのジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、ナポリ戦で2度追いつき、3-3の引き分けに持ち込んだチームの成熟ぶりと闘志を称賛した。スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの劇的な一戦では、スコット・マクトミネイと途中出場のレオナルド・バレルディがそれぞれ2得点を挙げた。

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ガスペリーニ率いるローマ、計6ゴールの激闘で反撃し引き分けに持ち込む

ローマはスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでのナポリ戦で、後半に見事な反撃を見せ、3-3の引き分けに持ち込んだ。アンドレ・フランク・ザンボ・アンギサのオーバーヘッドキックとスコット・マクトミネイのヘディングで2点を先行されたが、アウェーのローマはマティアス・スーレと途中出場のレオナルド・バレルディのゴールで追いついた。

マクトミネイが遠距離からこの日2点目を決めてナポリが再びリードしたものの、89分にバレルディがヘディングで同点弾を決め、ローマが勝ち点1をつかんだ。

この結果、ローマは今季の強豪との対戦における無敗記録を維持した。

ガスペリーニ、終盤の逆境にも揺るがなかったチームの信念を称賛

DAZN Italiaの取材に応じたガスペリーニは、試合を通じて逆境に対処した選手たちを強く誇りに思うと語った。「ナポリが優勢だった最初の30分を除けば……我々には多くのチャンスがあり、勝てると信じていた」と述べた。

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「ナポリの3点目で我々は終わっていたかもしれない。それでも、豊富なエネルギーと信念を持って同点ゴールを決めることができた」

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「選手たちは慌てて攻め急ぐことも、パニックに陥ることもなかった。自分たちのポジションとプレースタイルを保った」と、イタリア人指揮官は語った。

バレルディの活躍を称賛、アッレグリの退場にも言及

ガスペリーニは、今夏加入し、途中出場から決定的な2得点を挙げたバレルディを特に称賛。また、マッシミリアーノ・アッレグリが終盤にテクニカルエリアから退席処分を受けたことにもユーモアを交えて触れた。「バレルディとデ・ローンは、それぞれのクラブでリーダーであり、キャプテンだった……。バレルディは2得点を挙げた。彼は大きな戦力だ」と語った。

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「この試合の後では、勝ち点2を逃したように感じている。もっとも、3-2でリードされていたことを考えれば、この結果を受け入れる」

アッレグリの退場後に話をしたかと問われると、ガスペリーニは笑顔で答えた。「いや。私に怒っていなければいいのだが。彼を退場させたのは私ではないからね！」

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強豪との対戦を経て勢いを増すローマ

ナポリでの引き分けは、インテル戦とコモ戦に続き、ローマにとって今季3度目となる強豪との引き分けだった。

ガスペリーニは、かつての王者を相手に勝ち点を獲得したことで、チームがセリエAのどの相手とも渡り合えると証明できたと考えている。

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ローマは次のリーグ戦に向け、高い士気を保って練習に戻る。