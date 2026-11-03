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バルセロナの新星ラミン・ヤマルは世界的な存在となった。だが、サッカー界はこの10代の選手の名前について、基本的な点を誤解していたようだ。父のムニル・ナスラウィが、息子をどう呼ぶべきかについて訂正に乗り出した。

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世界的スターの本当の姓が明らかに

サッカー界で最もよく知られた人物の一人でありながら、この19歳のウイングの名前は広く誤解されてきた。ファンやメディアは「ヤマル」を姓だと考え、日常的にそう呼んでいる。

しかし、父親のムニル・ナスラウイは、「ラミン・ヤマル」は実際には複合名の名前だと説明した。ルイス・エンリケやホセ・マリアのようなスペインの名前と同じ伝統的な構造だという。実際の姓はナスラウイ・エバナであり、名前の後半部分だけで呼ぶべきではない。

誤解を正す

ナスラウイはライブ配信で、息子の名前を巡る広範な誤解を正そうとした。

「みんなに一つ伝えておこう」とナスラウイは語った。「彼の名前はラミン・ヤマルだが、ヤマルは姓ではない。姓はナスラウイ・エバナだ。みんなにそれを理解してほしい。だから、勘違いしないでほしい。

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「ラミン・ヤマルが彼の名前だ。だから父親は彼に『ラミン・ヤマル、良い時も悪い時も、我が息子よ』と言う。そして一つ覚えておいてほしい。ラミン・ヤマルがピッチにいる限り、君たちが頂点に立つことは決してない」

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本人も16歳の時、『ムンド・デポルティーボ』の取材でこの話題に触れ、複合名に戸惑う人に向けて、呼び方の希望を簡潔に示している。「僕の名前はラミン・ヤマル。でも短く呼びたいなら、ラミンで」と語った。

カンプ・ノウで飛躍を続ける

今回の説明は、若き選手が目覚ましい活躍を見せているさなかになされた。バルセロナでラ・リーガを2度制し、スペイン代表では欧州選手権とワールドカップのトロフィーを掲げたこのFWは、世界のトップ選手の一人としての地位を確立した。最近ではバロンドール投票で3位に入った。ロンドンで行われたその授賞式では、ハリー・ケインが最高賞を受賞した。

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現在はバルセロナの象徴的な背番号10を着け、ピッチ上で輝き続けている。今季すでに12ゴール11アシストを記録。直近の国内リーグでは、アラベスに6-1で大勝した試合で2ゴール1アシストの圧巻の活躍を見せた。ユニフォームの背中には今も「ラミン・ヤマル」と記されており、それは本人のブランドを形作る重要な要素となっている。

バルセロナを待つ重要な試合

複数の大会で続く目覚ましい得点力を維持したいバルセロナには、厳しい1週間が待っている。火曜日にはチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラとの手強い一戦に臨み、欧州の舞台で最高のパフォーマンスが求められる。

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週半ばの対戦を終えた後は、すぐに気持ちを切り替え、日曜日の難しい国内リーグ戦に臨まなければならない。チームはメトロポリターノに乗り込み、アトレティコ・マドリーと対戦する。ラ・リーガ優勝を狙う力が間違いなく試される一戦となる。