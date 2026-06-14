動画：W杯のジョークがトラブルに…アンリがナイジェリア国民に謝罪

アーセナルとフランス代表のレジェンド、ティエリ・アンリは、2026年ワールドカップの開幕戦後、あるインフルエンサーへのコメントで物議を醸した。

発端は、開幕戦で米コンテンツクリエイター「アイ・ショー・スピード」がスウェーデンのレジェンド、ズラタン・イブラヒモビッチと登場した際、彼のユニフォームの組み合わせを批判したことにある。

拡散した動画では、アメリカ代表のユニフォームにナイジェリア代表のショーツを合わせたスピードの服装に二人が反応する様子が映っていた。

イブラヒモビッチは「アメリカのユニフォームにナイジェリアのショーツか」と指摘。

アンリは「俺はナイジェリアが好きだが、今日はアメリカだけだ」と続けた。スピードが「何が問題？」と尋ねると、アンリは「違う国のユニフォームを組み合わせるのは、スポーツでは不吉だ」と説明した。

アンリは「ナイジェリアは素晴らしいが、今日はアメリカの一式を着るべきだ」と語った。

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誤解と釈明

しかし、ショートパンツが原因で「不吉」と発言したことで、ナイジェリアを侮辱したとの誤解が広がった。

これを受けアンリは公式インスタグラムで釈明。ナイジェリアへの好感を示し、アーセナルには多くのナイジェリア人ファンがいると強調した。

土曜のストーリーでアンリは「説明が必要だ。人々は言葉のタイミングや冗談かどうかを理解していない」と語った。 昨日、アイ・ショー・スピードがナイジェリアのショーツとアメリカのシャツを着ていたので、ユニフォームの組み合わせを崩すと不運を招くと冗談を言っただけだ。たとえそのショーツがフランスやイタリア、スペインのものであっても、同じことを言っていただろう」

「冗談で、組み合わせが悪いと言っただけだ。ナイジェリアが悪いわけではない。私はナイジェリアも、その人々も尊敬している」と強調した。

最後にこう結んだ。「ナイジェリアには多くのアーセナルファンがいる。ナイジェリア自体が不吉なのではない。ただ、ユニフォームの色が揃っていないことが、どのチームと対戦しても不吉な兆しになるかもしれない、と言いたかっただけだ」。