UAE代表が、サウジアラビアのジッダにあるプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアムで土曜夜に行われた準決勝でオマーン代表を1-0で下し、アラビアン・ガルフカップ「ガルフ27」の決勝進出を決めた。

UAEの先制点を奪ったのはオスマン・カマラで、22分にママドゥ・クリバリが左サイドから上げたクロスをヘディングでGKイブラヒム・アル・マハイニのゴールへ沈めた。





クーラ・フォーラム









UAE代表は後半も攻勢を続け、ルアン・ペレイラへのファウルでPKを獲得したが、GKイブラヒム・アル・マハイニが56分にニコラス・ヒメネスのシュートを防ぎ、オマーンを試合に踏みとどまらせた。









この好機を逃したものの、UAE代表は終了のホイッスルまでリードを守り切り、決勝進出を確定させた。決勝では、本日サウジアラビア代表が試合時間内に0-0で引き分けた後、PK戦でカタールを3-2で破って勝ち上がった同国と対戦する。

UAEのスター、イサム・ファイズは、両ハーフを通じて際立った影響力を見せたことでマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

UAEは、イエメンに4-0、バーレーンに3-0で勝利し、カタールと1-1で引き分けて勝ち点7を獲得。得失点差でカタールを上回りグループ2の首位に立ち、準決勝進出を果たしていた。

一方オマーン代表は、同大会史上初めて抽選によってイラクを上回り準決勝に進出していた。

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