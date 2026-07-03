エジプト代表は本日金曜、ダラススタジアムで行われた2026年ワールドカップ32強戦でオーストラリア代表と対戦。1－1で延長戦を終え、PK戦を4－2で制し、ベスト16進出を決めた。 32強戦の一環として行われた。

「ファラオ」は攻勢を強め、13分に先制。左SBカリーム・ハフェズのクロスをMFイマーム・アシュールがヘディングで叩き込んだ。

後半55分、DFモハメド・ハニのクリアミスでオウンゴールとなり同点に。

PK戦ではエジプトが4人全員が成功。

オーストラリアはジャクソン・アーヴィンとオイエル・マベルが成功したが、ハリー・サッターとルーカス・ヘリントンは失敗した。

この結果、エジプトは今大会でベスト16に進出した2つ目のアフリカ勢となり、オランダを破ったモロッコに続いた。「アトラスの黒豹」モロッコは次戦でカナダと対戦する。

エジプトがワールドカップで決勝トーナメントに進出したのは4度目の出場にして初めて。1934年大会では16チームしか出場しておらず、ベスト16で敗退していた。 1990年イタリア大会と2018年ロシア大会ではグループステージ突破ならず。今回の代表はファラオのサッカー史に新たな1ページを刻んだ。