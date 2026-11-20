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アル・ナスルの主将を務めるポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、ロシュン・サウジリーグの歴史に名を刻んだ。ただし、それは不名誉な形でのことだった。宿敵アル・アハリとのクラシコで、PKを失敗したためだ。

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アル・ナスルは現地時間金曜日、ジッダのアル・インマー・スタジアムで宿敵アル・アハリと対戦した。ロシュン・サウジリーグ第9節の延期分として行われた一戦だ。

試合開始16分、アル・ナスルは若き左サイドバックのアワド・アマンがペナルティエリア内でアル・アハリの右サイドバック、サイード・バーティアに倒され、PKを獲得した。

キッカーを務めたのはクリスティアーノ・ロナウド。18分にPKを蹴ると、アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディの逆を突くことには成功したが、ボールは右ポストを叩いた。

このPK失敗の後、ロナウドは深い悲しみと怒りをあらわにし、自らを責める様子を見せた。開始20分以内にアル・ナスルが2点をリードするチャンスを、自らの手で逃してしまったからだ。

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ロナウドが落胆したのも無理はない。このPK失敗によって、ロシュン・サウジリーグの歴史に不名誉な形で名を刻むことになったからだ。

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データ分析会社「オプタ」によると、ロナウドは今季のロシュン・サウジリーグで蹴った2本のPKをいずれも失敗している。もう1本は、10月20日に1-0で勝利したネオム戦で、GKマルチン・ブウカに阻まれたものだった。

この2本という数字は、ロナウドが昨季のロシュン・サウジリーグで失敗したPKの総数と同じだ。昨季は8本中6本を成功させていた。

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さらに、ロナウドがロシュン・サウジリーグでPKを2本連続で失敗したのは、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除し、2023年1月にアル・ナスルへ加入して以来、初めてのことだ。

この珍しいPK失敗によって、ロナウドはいくつかの記録を逃すことになった。成功していれば、ロシュン・サウジリーグにおけるアル・アハリとのクラシコで、アル・ナスルの歴代単独最多得点者となるはずだった。

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ロナウドは試合開始14分に先制ゴールを決め、すでにこの記録の頂点に並んでいた 。アル・アハリのフランス人MFヴァランタン・アタンガナの致命的なミスから生まれたゴールだった。

アル・ナスルのもう一人のポルトガル人MFサム・コスタが中盤でアタンガナにプレッシャーをかけてボールを奪うと、これを受けたロナウドがダイレクトで蹴り込み、アル・アハリのセネガル人GKエドゥアール・メンディが守るゴールを破った。

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このゴールで、ロナウドはロシュン・サウジリーグにおけるアル・アハリとのクラシコで通算5得点目を記録し、アル・ナスルのOBであるモハメド・アル・サハラウィとブラジル人FWアンデルソン・タリスカに並んだ。つまり、PKを決めていれば2人を上回っていたことになる。

また、成功していればクラシコの歴代最多得点記録まであと5ゴールに迫るところだった。この記録を保持しているのは、アル・アハリの元FWであるシリア人のオマル・アル・ソーマで、プロリーグでアル・ナスルから11ゴールを奪っている。

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さらにロナウドは、今季のロシュン・サウジリーグでの得点を10に伸ばし、得点ランキング首位を追走できるはずだった。首位に立つのはアル・アハリのイングランド人FWアイヴァン・トニーで、13ゴールを記録しており、その差は3ゴールとなっていた。

加えて、キャリア通算1000ゴールへの歩みも進めるはずだった。決めていれば通算987ゴール目となり、前人未到の大台まであと13ゴールに迫っていたが、それは実現しなかった。