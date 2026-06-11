動画：「FIFA委員会」が従来の方式を廃止…2026年ワールドカップに新ルール

ワールドカップ94年の歴史で初めて、アステカ・スタジアムでのメキシコ対南アフリカ戦で新しい開会式が行われた。国際サッカー連盟（FIFA）が2026年大会から導入するシステムがここで初適用された。

今回初めて、両チームは従来の一列整列ではなく、先発・控え・スタッフ全員がセンターサークルに集まり、手をつないで国歌を斉唱した。

テレビ画面に映ったその場面では、メキシコ代表が円を囲み「メキシコ人の戦いの叫び」を合唱。続いて南アフリカ代表も8万7000人の拍手に包まれ、多言語で「南アフリカの呼び声」を歌った。

FIFA関係者はESPNに「チームスピリットを高め、先発と控えの平等を強調し、国歌斉唱を儀式から一体感の生まれる瞬間に変える」と説明した。

この新ルールは2025年のクラブワールドカップで試験導入され、米国・メキシコ・カナダ開催の全104試合に適用される。48カ国が参加する拡大版大会に向けたFIFA承認変更の一環だ。

反応は賛否両論。メキシコファンは「感動的で歴史的」と絶賛したが、一部の欧州アナリストは「演出が過剰」と指摘した。それでも2026年大会の開幕戦で記憶に残るのは、ゴールやカードではなく、祖国を歌う選手たちの円陣の姿だろう。