アキンフェンワからこれまで対戦した中で最も手強かった相手を問われたファン・ダイクは、こう答えた。「僕ならリオネル・メッシを選ぶ。おそらく史上最高の選手だ。彼とクリスティアーノ・ロナウドは、言うまでもなく信じられない存在だった。プレミアリーグに限って言うなら、本当に多くの優れたストライカーがいる。でも、今挙げた2人には、彼らにふさわしい敬意と称賛を送るよ」

その後、プレミアリーグを2度制したDFは、2026-27シーズンに注目すべき選手としてイサクの名を挙げるとともに、新指揮官アンドニ・イラオラの下で前向きなシーズンになると予想した。アンフィールドでの監督就任後、ここまでのスペイン人指揮官の仕事ぶりについて見解を求められたファン・ダイクは、さらにこう続けた。「彼は要求の高い監督で、僕たちをかなり鍛える。それは良いことだと思う。





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「良いフットボールをし、強度を見せ、それを楽しみながらやることを求めている。僕の言いたいことが伝わるなら、彼は“話さないことで伝える”タイプのコミュニケーターだ。そしてスタッフとも良い連携を取っていて、今季はうまくいくと思う」

また、2018年にサウサンプトンから加入したファン・ダイクに対し、リヴァプールの選手として過ごした時間の中で鳥肌が立った瞬間を問うと、彼はこう振り返った。「トッテナム戦だね。リーグ優勝を決めた時だ。個人的には、その瞬間が近づいてくるのを感じていた。

「あの試合に向けて高まっていく中で、試合のある週に、スタジアムにいる全員に赤いものを身につけてほしいと僕は言ったのを覚えている。あの日ほどスタジアムが素晴らしく見えたことはなかった。太陽も出ていて、ちなみに1-0で先に失点した。［ドミニク］・ソランケで、彼しかいないって感じだったね。でも4-1になって、本当に信じられなかった。感情がこみ上げて、少し涙も出た。コップの前で『You'll Never Walk Alone』を聞きながらあそこに立っていたのは、本当に特別だった。素晴らしい一日だった」

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