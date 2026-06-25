動画：981日ぶり復帰のネイマール「涙が止まらなかった。人生で最も苦しい時期だった」

ブラジル代表のネイマールは、代表復帰がキャリアで最も特別な瞬間だと語った。

981日ぶり代表復帰の木曜スコットランド戦（2026年W杯予選）で途中出場し、怪我による苦難の期間に終止符を打った。

試合はブラジルが3－0で勝ち、グループCを突破。次戦はグループFの2位と対戦する。

試合後、家族と抱き合い涙を流した。

試合後、スペイン紙「アス」の取材に「言葉にできない感情だった。試合終了後、家族を見たとき、父が泣いていて涙をこらえるのが難しかった。私がここ数年何を経験してきたかは皆知っている」と語った。

「人生で最もつらい時期だった。でも、代表に復帰し、再びワールドカップの舞台に立つことが目標だった。今日、それを成し遂げ、とても幸せだ」と続けた。

「苦難を乗り越え、戻れたことは夢のよう。この瞬間のために努力してきた。さらに成長し、チームメイトを助けるために出場時間を増やしたい」と語った。

ブラジル代表としての最後の試合は2023年10月17日のウルグアイ戦で、この時に膝を重傷した。

その後、彼は手術とリハビリの連続という苦難を乗り越え、サントスでの復帰を経て代表に返り咲いた。

全盛期ほどの状態ではないものの、彼の加入はブラジル代表に経験とリーダーシップをもたらす。

長期にわたる個人練習で体調は良好とし、出場時間はコーチ陣の判断に委ねると語った。

「今日は私の人生で最も特別な日の一つだ。ブラジルのユニフォームを着ることは、私にとって常に夢だった。代表チームが本当に恋しかったし、この瞬間を何年も待ち望んでいた。今はただ、プレーを続け、チームが目標を達成できるよう手助けしたい」と語った。

ネイマールの復帰で、ブラジルはW杯という大舞台に歴史的なスターを取り戻した。自身は6度目の優勝という夢を追い、チームを率いる。