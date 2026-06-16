動画：6000％増。スペインを破った英雄が90分でインスタグラムを沸かせた。

「フォジニア」の愛称で知られるGKホセマル・ディアスは、ワールドカップの1試合で数千人のファンしかいなかった選手から、SNSで注目の的になった。スペインとの歴史的0-0引き分けで、彼は瞬く間に世界的に有名になった。

インスタグラムのフォロワー数はキックオフ前に約4万5000人だったが、試合終了から2時間経たない米国東部時間午後3時45分には フォロワー数は試合後すぐに200万人を突破し、さらに270万人超に急増、わずか数時間で6000％以上増加した。

米「USAトゥデイ」などはフォロワーが4万3千人から200万人に急増と報じ、別のメディアは4万6千人から240万人との数字を伝えた。

この急増をもたらしたのはマーケティングではなく、90分間粘った試合内容だった。欧州王者スペインは、 スペインは27本（枠内7本）のシュートを放ったが、過去20年間アフリカやヨーロッパのマイナーリーグで経験を積んだGKの壁に跳ね返された。

彼は7つの決定機を止め、遠距離シュートへの飛び出しやゴールライン上のラポルトのヘディングクリアも防いだ。無失点で終え、国にW杯初勝ち点を届けた。

FIFAは彼をマン・オブ・ザ・マッチに選出し、無失点で最年長のGK、デビュー戦では史上2番目の高齢となった。

試合後、ボビスタ監督は彼を「不屈の象徴」と称えた。ビザの問題で来場できなかった家族に言及した際、彼は汗と涙をにじませた。

なお、本人は試合中ピッチの外で何が起こっているのか全く知らなかった。試合後、自身のフォロワー数が5万人未満から数百万人に急増したと知らされると、彼はただ一言「信じられない」と語った。その言葉はすぐに各プラットフォームで拡散された。