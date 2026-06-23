アル・ナスルの主将クリスティアーノ・ロナウドは、ウズベキスタン戦で2得点を挙げ、ワールドカップ通算得点でポルトガル代表最多となった。

ポルトガル代表は本日火曜日、2026年W杯グループリーグ第2戦でヒューストンのスタジアムにてウズベキスタン代表と対戦した。

開始6分、ジョアン・カンセロのクロスをロナウドが流し込み先制。

39分にはゴール前に抜け出し、左隅を突く得意のシュートで自身2点目、チームの3点目を決めた。

この2得点で、ロナウドは第1節コンゴ民主共和国戦（1－1）で得点を挙げられなかった雪辱を晴らし、今大会初得点をマークした。

これで通算10得点をマークし、6度目の出場となった。これまでは2006、2010、2014、2018、2022年で計8点だった。

2006年イラン戦、2010年北朝鮮戦、2014年ガーナ戦、2022年ガーナ戦で各1得点。2018年はスペイン戦でハットトリック、モロッコ戦で1得点の計4得点。

この2得点で通算10ゴールとし、エウゼビオを1ゴール差で上回り、ポルトガル代表のワールドカップ歴代最多得点者となった。

この記録は60年前の1966年大会で生まれ、エウゼビオは9得点を挙げてポルトガルを3位に導いた。