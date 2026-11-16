【動画】4本指と謎のコメント、ロナウドがポルトガル代表の大敗後に物議

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ポルトガル代表の元主将クリスティアーノ・ロナウドが物議を醸している。UEFAネーションズリーグで、母国代表がホームでデンマークに1-4と大敗を喫した後のことだった。

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ロナウドは自身のインスタグラムに、4本の指を立てる姿を映した動画を投稿し、「もう答えはわかった?」とコメントを添えた。これにより、ロナウドが伝えたかったメッセージは何なのか、そして代表キャリアの終幕となった最近の出来事に対する間接的な反論が込められているのではないか、といった疑問が浮上している。

ロナウドが自身のアカウントで姿を見せたのは、代表引退を発表してからわずか数日後のこと。それ以前には、ジョルジェ・ジェズス監督との確執があり、両者の関係は行き詰まりを迎えていた。こうして、20年以上にわたる歴史的なキャリアを経て、このポルトガルのスターと母国代表との旅路は幕を閉じることとなった。

4本指のジェスチャーがさらに議論を呼んでいるのは、先週土曜日に行われたデンマーク戦でポルトガルが大敗を喫した直後だったからだ。この試合はロナウドが代表引退を表明してから初めての一戦であり、動画投稿のタイミングが大敗と関係しているのではないかとの憶測を呼んでいる。

デンマーク戦の敗戦は、ポルトガル代表にとって単なる躓きではなかった。この夜はロナウドを称える場でもあり、キックオフ前には代表選手たちが彼の名前と背番号7が入ったユニフォームを着用。サポーターも元主将に敬意を表していた。しかし、4失点を喫したことで、その夜は苦い一夜へと一変した。

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この結果を受けて、ロナウド不在がポルトガル代表に与える影響をめぐる議論が再燃している 。特にこの試合は、ロナウドとジェズスの間に緊張が続いた時期の後に行われたものだった。ジェズスはサウジアラビアのアル・ナスルでこのベテランスターと共に仕事をした経験を経てポルトガル代表の指揮官に就任したが、ロナウドの代表在籍終盤には両者の対立が激化していた。

敗戦後のジェズスの発言も、議論にさらに拍車をかけた。ロナウドを欠いた影響について問われたポルトガル人指揮官は、選手が代表におらず、自ら去る決断を下した以上、何を欠いているというのかと問い返すという注目を集める対応を見せ、両者の関係性に改めてスポットライトが当たることとなった。

ロナウドの4本指のジェスチャーと謎めいたコメントが、デンマーク戦の敗戦に関連する何らかの意味を持つのか、それとも母国代表に起きた出来事とは直接関係なく投稿された単なる動画にすぎないのか。ロナウド本人が動画の意図を説明しておらず、誰かに向けて明確なメッセージを発してもいないことから、その疑問は残されたままだ。