動画：3度目のクラケット…バセム・アル＝アリーニが活躍を見せ、エリートリーグの得点王の座に躍り出る

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タアウンのFWバスム・アル＝アリーニは、ここ最近も好調を維持し、2025-2026シーズンの「ジョイ・エリートリーグ」（サウジアラビアU-21リーグ）の得点王争いで独走態勢を築いている。

アル＝アレイニは水曜日、ナジュランのアル＝アクドゥード・スタジアムで行われた「ジョイ・エリートリーグ」第18節の延期試合で、アル＝タワーンを2-0での勝利に導くゴールを決めた。

ゴールは69分に生まれた。タワウンのFWアル＝アリーニがアル＝アクドゥードのディフェンスラインの裏へ送られた見事なスルーパスを受け、ゴール前に抜け出すと、巧みなシュートでネットを揺らし、チームの2点目を決めた。

これで、バサム・アル＝アリーニがタアウーンで得点を挙げたのは3試合連続となった。第17節のアル＝ハズム戦での2得点による完封勝利、そして第19節のアル＝ナスル戦での4-2の大勝におけるハットトリックに続くものだ。

これにより、アル＝アリーニーの今シーズンのジョイ・エリートリーグでの得点数は17となり、得点ランキングのトップに立った。2位のアル＝イッファトのFWジャラール・アル＝サレムとは3ゴール差をつけている。

一方、サルムも水曜日、アル・バキリーヤの本拠地で行われた「ジョイ・エリートリーグ」第17節の延期試合で、アル・イッタファクを2-1の勝利に導くゴールを決めた。