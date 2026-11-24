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エティハド・スタジアムで行われたマンチェスター・シティとナポリの一戦は、終了間際に白熱した展開となり、シティの選手やサポーターから激しい抗議が起きた。

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マンチェスター・シティは、本拠地でサポーターの目の前でナポリに敗れる寸前まで追い込まれたが、土壇場で2-2の引き分けに持ち込んだ。この試合は火曜日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズ第5節の一戦である。

ナポリが2-1で勝利するかに思われた86分、ライアン・シェルキがマンチェスター・シティに同点ゴールをもたらした。

その後シティは勝ち越し点を狙って猛攻を仕掛けたが、試合は2-2の引き分けに終わった。

『ザ・サン』紙によると、チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ対ナポリは大きな物議を醸す形で幕を閉じた。主審が追加タイム終了の25秒前に試合終了の笛を吹いたためだ。

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エンツォ・マレスカ監督率いるチームは火曜日の夜、エティハド・スタジアムでイタリア勢から2-2のドローをもぎ取った。しかし、場内の時計にはまだ時間が残っている状態で終了の笛が吹かれたことにシティの選手とサポーターは激怒し、時計を指さして抗議し始めた。

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GKジャンルイジ・ドンナルンマがシティの選手やサポーターの怒りの先頭に立ち、抗議したことでイシュトヴァーン・コヴァーチ主審からイエローカードを提示された。

終了の笛が鳴った時点で、大型ビジョンの時計はまだ残り25秒を示していた。一方、中継映像の時計では2分間の追加タイムはすでに経過していた。

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この抗議は、マンチェスター・シティが勝ち越し点を狙って猛攻を仕掛けるなかで起きたものであり、選手やコーチングスタッフは早すぎる笛によって自分たちの努力が水の泡になったと受け止めた。

Getty Images

忘れたい一夜

マンチェスター・シティにとっては忘れたい一夜となった。不振にあえぐマレスカ監督のチームはここまで7試合でわずか1勝にとどまっており、日曜日には強敵アーセナルとの対戦が控えている。

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調子を落としているナポリは、マレスカ監督のチームが本来の姿を取り戻すための格好の相手に見えた。

セリエAのクラブには、元マンチェスター・ユナイテッドのスコット・マクトミネイとラスムス・ホイルンドのコンビに加え、ビリー・ギルモアといったおなじみの名前が並んでいた。

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しかし、ホームのサポーターが本当に見たかったのは、クラブ史上最高の選手の一人であるデ・ブライネだった。彼は10年間の在籍期間を通じて、ここで愛され続けた存在である。

このベルギー人にとって、2025年5月に退団して以来、心の故郷への帰還は今回が2度目だった。ただし、昨年9月の最初の帰還は思い描いた通りにはいかなかった。

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その際、観客は彼を盛大に迎えたが、彼のプレーはわずか25分で終わった。アウェイチームの選手に退場者が出たことで布陣を修正する必要が生じ、交代を命じられたのである。

彼を欠いたナポリはその試合に敗れた。それだけに、35歳となった彼にとって今回はシティのサポーターに自らのクオリティを改めて示すチャンスだった。

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ナポリも今季は苦しんでおり、デ・ブライネは現指揮官マッシミリアーノ・アッレグリとの間に問題を抱え、1月の退団の可能性もささやかれている。

ナポリは国内リーグで8位に後退し、チャンピオンズリーグでも4試合中3試合で敗れていた。

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それでもこの夜のイタリア勢は落ち着いた戦いぶりを見せ、シティは試合の主導権を握ることにさえ苦労した。