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サウジアラビアのアル・イテハドのレジェンド、モハメド・ヌールが、同クラブに在籍していた当時に行われた伝統のライバル、アル・ヒラルとの交渉の舞台裏を明かした。

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アル・ヒラルの元会長であるムハンマド・ビン・ファイサル王子は、2006年ドイツ・ワールドカップの少し前、当時アル・イテハドとの契約が満了した後に、モハメド・ヌールと入団に向けた交渉を行っていたことを認めていた。

アル・ヒラルの元会長は、サウジアラビアの「サマニヤ」チャンネルに対し、次のように語っている。「モハメド・ヌールとアル・イテハドの契約には(手書きによる)修正があり、契約満了の時期が変更されていた。これが選手の不満を招いたんだ」

「問題は、その契約がサウジアラビアサッカー連盟に提出されていたことだ。我々はこの状況を利用しようとした。何しろモハメド・ヌールはレジェンドであり、誰もが彼を欲しがっていたからね」

「しかし、モハメド・ヌールはただ一つの条件を提示した。それは、もしこの交渉に関する情報が少しでも外部に漏れたら、どれほどの大金を積まれてもアル・ヒラルには移籍しないというものだった」

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「我々は彼に、サウジアラビアサッカー連盟の会長に直接訴えるよう求めた。我々が聞いたところでは、彼は実際に会長のもとを訪れ、会長はこの件に不快感を示して委員会を設置した。その時点で、問題は解決されるだろうと分かった」

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「ところが、その最中に情報がメディアに漏れ、アル・イテハドとの契約に修正があったことを一部の人々が知ることになった。これがモハメド・ヌールの怒りを買い、アル・ヒラル入りを拒否することにつながったんだ」

モハメド・ヌールはこの発言について 、「MBC 1」の番組「ナディナ」で次のようにコメントした。「その発言は耳にしたが、詳しいことは何も知らなかった」

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「確かに、契約をめぐって僕とクラブ(アル・イテハド)の間に問題があったのは事実だ。ただ、契約の問題や(アル・ヒラルとの)合意について情報が漏れないよう僕がこだわったという話は、事実ではない」

「その問題が起きていた頃、アル・ヒラルからオファーがあり、フロントや選手たちからの交渉もあった。当時の僕は移籍できる状況にあったからね。でも、僕は条件など出していないし、アル・イテハドを去りたいとも思っていなかった」

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「こうした交渉は、契約満了を迎えるどの選手にも起こるものだ。親族の誰かが交渉に入ることもある。当時、僕の代わりにアル・イテハドと交渉していたのは兄のアブドゥルカーデルで、訴えを起こしたのは僕ではない」

「おかげさまで、事態は円満に収まった。その直後には、クラブでAFCチャンピオンズリーグのタイトルを獲得したんだ。僕の問題はあくまでクラブ内部でのことで、アル・ヒラルから大きなオファーを受けていたにもかかわらず、去りたいとは思わなかった」

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なお、モハメド・ヌールはアル・イテハドの歴史上でも屈指のレジェンドとされている。1997年にトップチームへ昇格して以来、2016年に同クラブで現役を引退するまでプレーを続けた。その間、2013-14シーズンの1シーズンのみアル・ナスルでプレーしている。

この長い期間にわたり、モハメド・ヌールはジッダの名門を数々の栄冠へと導いた。中でも特筆すべきは、2004年と2005年のAFCチャンピオンズリーグ2連覇であり、これはクラブ史上唯一の同大会タイトルとなっている。