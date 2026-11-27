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マルセイユは木曜日の夜、ヨーロッパリーグ第5節でブルガリアのレフスキ・ソフィアに1-0で勝利した。しかし、試合開始前に両チームのサポーターが衝突し、スタッド・ヴェロドロームのスタンドで暴力的な騒動が起きたことで、勝利の話題はかすんでしまった。

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マルセイユはリーグ・アンでホームのル・マン戦に2-3でまさかの敗戦を喫してから、わずか4日後のこの試合でレフスキを1-0で下した。これでヨーロッパリーグでの勝利は2つ目となり、上位24チームに浮上した。

しかし、ヴェロドロームの祝祭ムードは長くは続かなかった。「ジャン・ブアン」スタンドで、マルセイユのサポーターと、チームを応援するため大挙して駆けつけたレフスキ・ソフィアのサポーターとの間で激しい衝突が起きたのだ。

スタンドでの衝突で11人が負傷

フランスメディア『フット・メルカート』が同じく仏メディア『RMC』の情報として伝えたところによると、この騒動で医療チームが出動し、複数人が病院に搬送された。搬送されたのは5人で、目や頭部の打撲、肩の脱臼などのけがを負い、治療を受けたという。

同メディアはさらに、ほかに6人が切り傷のため現場で手当てを受けたと報じている。負傷した11人はいずれも、ブルガリア王者レフスキ・ソフィアのサポーターだった。

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レフスキ幹部「どうやってあれだけの人数がスタンドに入れたのか」

試合後、レフスキのCEOであるディミトリ・ボリミロフがメディアの前に姿を見せ、衝突について語った。スタジアム内で起きた事態を厳しく非難し、マルセイユへの処分を求めた。

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ボリミロフは「このスタジアムで今後、欧州の大会の試合が一切開催されないことを願っている! 我々は多くのことを目にした。本当にひどいことばかりだ。ゴム製の警棒を持った400人以上の人間がいて、中にはナイフで武装している者もいた。彼らは南側セクターの地下1階から中央セクターを通り、5階まで、エリア全体を通り抜けていった。共謀なしにこんなことが起きるはずがない」と語った。

攻撃的MFとしてブルガリア代表で69試合に出場した経歴を持つ同幹部は、さらにこう続けた。「運営側との会議で私が投げかけたのは、まさにこうした質問だ。なぜ、どうやってこれほどの大人数が我々のセクターに入ることができたのか。警備はどこにいたのか。スタジアムの警備員はどこにいたのか。彼らを止める者も、我々のサポーターを助ける者も、まったくいなかった」

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「その後、彼らはわずか3分で自分たちの席に戻り、何事もなかったかのようにスタジアムに戻っていった。憲兵隊が到着したのは試合開始18分になってからだ」

ブルガリア側は激怒、マルセイユも遺憾の意

こうした発言で、レフスキ・ソフィアのCEOは事態への対応に強い怒りをあらわにした。ヴェロドロームで起きたことは、試合前および試合中の警備体制に疑問を投げかけるものだとの見方を示している。

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一方、マルセイユのブルーノ・ジェネシオ監督も今回の出来事への不快感を隠さなかった。試合後の記者会見では、ピッチに入った時点でチームは騒動の詳細を把握していなかったと強調した。

ジェネシオ監督は「ピッチに入った時点では、我々には何の情報もなかった。非常に残念なことだ」と語った。