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今シーズン屈指の熱戦となった一戦で、バルセロナはビジャレアルに2点のビハインドを背負いながら、後半に3ゴールを連取して3-2と劇的な逆転に成功した。ラ・リーガ第13節、スポティファイ・カンプ・ノウでのカタルーニャのクラブの一夜は、序盤の悪夢からスリリングなレモンターダへと一変した。

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バルセロナは優勝争いでの立場を固めるべく、新たな白星を目指してこの試合に臨んだ。しかし、ビジャレアルがホームチームの守備のミスを突いて開始7分間で2ゴールを奪い、序盤から衝撃を受けることになる。それでもフリック率いるチームは反撃を開始し、後半の3ゴールで逆転劇を完成させた。

序盤の衝撃：ビジャレアルがバルセロナのミスを突く

ビジャレアルがバルセロナの目算を狂わせるのに、長い時間は必要なかった。5分、ホームチームの痛恨のミスを見逃さなかったタジョン・ブキャナンがペナルティエリア手前でボールを拾うと、強烈なシュートをネットに突き刺して先制した。

アウェイチームは相手に息をつく暇も与えない。7分、アルベルト・モレイロの正確なパスからタニ・オルワセイが追加点を挙げ、バルセロナはサポーターが呆然とする中、2点を追う展開となった。

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カタルーニャのクラブはすぐさま反撃に転じ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャ、カリム・アデイェミの動きを軸にボールを支配。一方のビジャレアルは守備を固め、素早いカウンターに活路を求めた。

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21分、バルセロナに1点を返す絶好の機会が訪れる。ペナルティエリア内でラミン・ヤマルがファウルを受け、アレハンドロ・エルナンデス主審がVARによる確認の末にPKを宣告した。

しかし23分、ヤマルのシュートは右ポストを叩き、チャンスは潰えた。その後もバルセロナは幾度となくゴールに迫ったものの、苦しい時間が続き、前半はビジャレアルが2点をリードして折り返した。

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フリックのチームが奮起：バルセロナが立て続けの2ゴールで追いつく

後半のバルセロナはまったく別のチームのようだった。早く点差を縮めて試合を振り出しに戻したいという明確な意志のもと、攻撃のテンポを上げ、ビジャレアルの守備陣への圧力を強めた。

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57分、ペドリの正確なクロスにペナルティエリア内で飛び込んだジェラール・マルティンが、見事なヘディングでネットを揺らしてバルセロナに1点目をもたらし、カタルーニャの反撃の幕開けを告げた。

同点弾が生まれるまでにも、長くはかからなかった。61分、ペナルティエリア内でラミン・ヤマルからの絶妙なパスを受けたフェルミン・ロペスがダイレクトでシュートを放ち、ボールはビジャレアルのゴール左下隅に収まった。

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この2ゴールで試合は振り出しに戻った。バルセロナはわずか4分間で2点差を帳消しにし、絶え間ないプレッシャーでアウェイチームの目算を狂わせた。ビジャレアルはホームチームの波状攻撃を食い止めるのに大いに苦しんだ。

オウンゴールでレモンターダが完成

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バルセロナは3点目を求めて攻勢を続け、それほど時間をかけずに結果を手にする。67分、この一戦で最もドラマチックな瞬間が訪れた。

ビジャレアルのDFパウ・ナバーロがバルセロナの攻撃のボールに対応しようとしたところ、ボールは自軍のゴールネットに吸い込まれてしまう。このオウンゴールにより、ホームチームが3-2と試合で初めてリードを奪った。

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こうしてバルセロナは、開始7分間で2点を追う展開から、わずか10分間で3ゴールを挙げて試合をひっくり返すという驚異的な逆転劇を完成させた。激しい攻撃的プレッシャーと、それによって生じたビジャレアル守備陣の混乱を最大限に生かした格好だ。

アウェイチームは残り時間で反撃を試みたものの、バルセロナは引き続きゴールを脅かし、GKペーテル・グラーチに何度もセーブを強いた。中でも際立ったのは、83分のダニ・オルモの強烈なシュートを防いだ場面だった。

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圧倒的な数字：バルセロナがスタッツでも相手を圧倒

試合のスタッツは、バルセロナの圧倒的な優位を物語っている。ボール支配率はバルセロナの71%に対してビジャレアルは29%。シュート数もバルセロナの29本に対し、アウェイチームはわずか4本にとどまった。

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ゴール期待値（xG）はバルセロナの3.22に対し、ビジャレアルはわずか0.16。ビッグチャンスの数でも、ホームチームの8回に対し、相手は1回だった。

枠内シュートはバルセロナの9本に対してビジャレアルは2本。相手ペナルティエリア内でのタッチ数も、バルセロナの48回に対し、アウェイチームはわずか2回だった。

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バルセロナはCKを10本獲得し、キーパスは21本を記録。一方のビジャレアルは、スタッツの最終更新時点で試合を通じて1本のCKも得られなかった。

スポティファイ・カンプ・ノウのスタンドには5万9034人の観衆が詰めかけ、試合で最もエキサイティングな時間帯の目撃者となった。彼らの目の前で、チームは2点のビハインドを3-2のリードへと変えてみせた。

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バルセロナは序盤の衝撃に屈することなく、後半に圧巻の攻撃を披露し、ビジャレアルを相手に形勢を逆転させた。ペドリ、フェルミン、ヤマルの輝きを生かして劇的な勝利を収めたバルセロナは、ラ・リーガの首位争いで追うレアル・マドリーとの差を再び3ポイントに広げた。