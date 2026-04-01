動画：驚きの数字…マニがワールドカップのイラク対セネガル戦の結果を予想

アル・ナスルのスター選手であるセネガルのサディオ・マニが、2026年ワールドカップ（アメリカ・カナダ・メキシコ共催）における自国代表とイラク代表の試合結果を予想した。

イラク代表は、水曜日の未明に行われたワールドカッププレーオフ決勝でボリビアに2-1で勝利し、1986年の唯一の出場以来40年ぶりに、そして史上2度目となる2026年ワールドカップ本大会への出場権を獲得した。

「ラフディンの黒豹」はグループ9でワールドカップに臨む。同グループにはフランス、ノルウェー、セネガルが所属しており、「ティランガの黒豹」との試合がグループステージの最終戦となる。

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アル・ナスルFCは、公式Xアカウントを通じて、イラク代表のワールドカップ出場決定を祝福するイラク人選手ハイダー・アブドゥルカリームの動画を公開した。

アブドゥルカリームは次のように述べた。「ワールドカップ出場おめでとう。選手たちとイラク国民におめでとう。ワールドカップでの堂々たる活躍を願っている」。

動画の最後には、アブドゥルカリームとサディオ・マニが一緒に映し出された。その際、会場の誰かがセネガル代表のスター選手に、自国対イラク戦の予想スコアを尋ねると、彼は「（勝利で）3-0」と答えた。

なお、イラク代表は史上初めてワールドカップの決勝トーナメント進出を目指している。40年前の唯一の出場時にはグループリーグで敗退しており、一方、セネガル代表の最高成績は2002年大会でのベスト8進出である。