動画：首位を走る「勝利の伝説」、ジェズスに猛批判

サウジアラビアのアル・ナスルが、ライバルであるアル・ヒラルに5ポイントの差をつけてプロリーグ「ロシェン」の順位表首位に立っているにもかかわらず、ポルトガル人監督のジョルジェ・ジェズスは批判を免れていない。

ジェズスは「アル・アミール（アル・ナセル）」のレジェンドの一人から痛烈な批判を浴びた。その人物は、チームの戦術的なパフォーマンスが、メンバーに名を連ねる大物選手たちの実力を反映していないとし、好成績がプレーの明らかな欠点を隠しているわけではないと指摘した。

アル・ナスルは第27節でアル・ナジュマに5対2で勝利し、勝ち点70で首位に立った。これにより、アル・ヒラルとアル・アハリを5ポイント差で上回っている。

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アル・ナスルのレジェンド、ユースフ・カミス氏は番組「アル・ムンタサフ」でのコメントで、「ジェズスは過去の過ちから学ぶべきだ。以前の戦術は、前半戦で多くの勝ち点を失う原因となったからだ」と述べた。

さらに彼は次のように続けた。「熾烈な争いが繰り広げられている今、ナスルはこれらのポイントを必要としていたはずだ。しかし、前半戦を振り返ると、このポルトガル人監督はいくつかの重大なミスを犯していたことがわかる」。

さらに彼はこう続けた。「ジェズスは、高い位置での守備と激しいプレスを仕掛ける相手に対して攻撃を過度に強めすぎた。それが多くの失点につながったのだ。」

さらに、「しかし、チームは規律やパスなど多くの面でミスを犯しており、特にアル・ヒラル戦では顕著だった」と続けた。

そして、「ポルトガル人監督は、特に残り7節となった今、過去の過ちから学ぶ必要がある」と締めくくった。







