モロッコサッカー連盟会長であり、モロッコ政府の予算担当大臣を務めるファウズィ・ラカジャ氏が土曜日の夜、スヒラート市の国際会議場で政治会合を後にする際、透明なガラス製の扉に衝突し、頭部と額を負傷した。これを受けて同氏は、治療と健康状態の確認のため、医療機関へ搬送された。

モロッコのニュースサイト「ヘスプレス」によると、事故はラカジャ氏が真正・近代化党の全国評議会臨時会合の議事に出席していた際に発生した。閉まっていたガラス扉が開いていると思い込み、急いで退出しようとした際に勢いよく衝突したという。

SNS上で拡散された複数の映像には、ラカジャ氏が床に倒れ込み、その後、額から血が流れ出す瞬間が映っており、これを受けて複数の出席者や警備・保安担当者が駆け寄り、応急処置を施した。

モロッコサッカー連盟会長は事故現場で応急処置を受けた後、会合の会場を離れて自身の車へ向かい、衝突による合併症がないか確認するため、治療の継続と必要な検査を受けるべく医療機関へ搬送される見通しとなった。

ラカジャ氏が務めるスポーツ界および政府の要職や、モロッコサッカーの運営における同氏の重要な役割を背景に、この一件はモロッコ国内やSNS上で大きな注目を集めた。

ラカジャ氏は本日日曜日、国際試合期間の締めくくりとしてタンジェ・グランドスタジアムで行われるモロッコ代表とマリ代表の親善試合に出席する予定だが、負傷を受けて出席できるかどうかについての公式な確認は得られていない。