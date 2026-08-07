動画：靭帯断裂と軟骨損傷、シーズン開幕前にラ・リーガのスターを襲った衝撃の重傷

ヘタフェは、リーガ・エスパニョーラ開幕を数日後に控えたなかで手痛い一撃を受けた。モナコとの親善試合で負傷したFWクリスタントゥス・ウチェについて、医療検査により深刻な負傷が判明したためだ。手術が必要であることが確定し、2026-2027シーズン全休が確定した。

スペイン紙『アス』が報じたところによると、試合翌日に選手が受けたMRI検査により、右膝に靱帯と半月板に及ぶ複数の断裂が認められた。この負傷は今後数日以内の手術を要し、その後は長いリハビリと回復の段階に入る。

悲劇

負傷は、ルイ2世スタジアムで行われたモナコとヘタフェの親善試合の終盤に起きた。スペインのチームは1点ビハインドの状況から同点に追いつこうとしていた。

ウチェは遅い時間帯の攻撃を主導しようと、左サイドからボールを持って仕掛けた。そこへフランス人のクリスチャン・マウィッサが激しく止めに入った。

このタックルによって選手の右脚がひどくねじれ、その光景は両チームの選手やコーチングスタッフ、医療スタッフの間に不安を広げた。

ナイジェリア人FWは試合を続けることができず、ヘタフェの医療スタッフがすぐに対応し、選手は担架で運ばれてピッチを後にした。

試合後にヘタフェが発表した初期評価では、ウチェは「打撲」のみと伝えられていたが、その後の検査結果は膝の構成組織に重大な損傷があることを明らかにし、負傷が軽微であるという望みを打ち砕いた。

1シーズン全休

この負傷の性質は、ウチェが2026-2027シーズンを通してヘタフェを離脱することを意味しており、選手とクラブの双方にとって極めて厳しいタイミングでの一撃となった。

このFWは、昨季のレンタル期間を終えてマドリードのクラブに復帰した後、新シーズンをチームでのキャリアにおける重要な節目として待ち望んでいた。特にクラブがヨーロッパ・カンファレンスリーグ参戦という新たなヨーロッパの舞台に臨む準備を進めるなかで、ヘタフェのプロジェクトにおける重要な戦力の一人となることが期待されていた。

しかし負傷はこうした計算を根底から覆し、リーガ・エスパニョーラ開幕のわずか1週間前に、コーチングスタッフを早くも危機に直面させることとなった。

選手への精神的ショック

負傷の影響は身体面にとどまらなかった。『アス』が報じたところによると、ウチェは膝に及んだ損傷の大きさを知った後、精神的に厳しい状態にあり、長期離脱の知らせを大きなショックとともに受け止めたという。

ナイジェリア人FWは今、手術に始まる過酷な治療とリハビリの道のりに直面しており、その後は復帰に向けた長いプログラムに入ることになる。ヘタフェとともに新シーズンを迎え、ヨーロッパの舞台への出場に備えていた矢先の出来事だった。