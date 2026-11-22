共有 GOALをGoogleでフォロー

マンチェスター・ユナイテッドのDFレニー・ヨロが、アルゼンチン人指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの新たな挑戦に悪夢のような幕開けをもたらした。日曜日にアンフィールドで行われたプレミアリーグ第11節のリヴァプール戦で、開始8分に一発退場となったのだ。

広告

フランス人DFの退場は、ゴールに向かって独走していたリヴァプールのFWアレクサンデル・イサクを倒したことによるもの。これによりマンチェスター・ユナイテッドは、試合開始からわずか8分で10人での戦いを強いられることになった。アルゼンチン人指揮官のプランを狂わせる、早すぎる痛手だった。

テレビ映像は、タッチライン際で怒りと苛立ちをあらわにするポチェッティーノの姿を捉えていた 。マンチェスター・ユナイテッドでの初陣で誰もがうらやまない状況に追い込まれ、理想的なものになるはずだったスタートは、チームから選手を1人失うことになった守備のミスによって、早々に悪夢へと変わってしまった。

リヴァプールは相手の数的不利をすぐさま突いた。10分、ヨロのファウルで得たFKをドミニク・ソボスライが決めて先制。ホームチームがリードを奪い、アウェイチームはさらに苦しい立場に置かれた。

このゴールはポチェッティーノにさらなる重圧をのしかけた。宿敵相手にマンチェスター・ユナイテッドを力強いスタートへ導くことを望んでいたが、序盤のうちにチームはビハインドを背負い、しかも10人での戦いに。キックオフ前には想定していなかった複雑な戦術的状況に、早急な対応を迫られることになった。

広告 広告

それからわずか3分後、アルゼンチン人指揮官にさらなる打撃が襲いかかる。13分、フロリアン・ヴィルツがリヴァプールの2点目を奪い、リードは2点に。マンチェスター・ユナイテッドは早くも崩壊状態に陥った。

Related Topics

2失点目を喫したことで、マンチェスター・ユナイテッドの状況はさらに厳しくなった。とりわけ、チームには陣形を整えたり、早い時間帯の退場の影響に対処したりする十分な時間がなかった。一方のリヴァプールは、スペースと数的優位を生かして序盤から主導権を握った。

試合序盤は、ポチェッティーノにとって過酷な試練となった。マンチェスター・ユナイテッドを正しい軌道に戻すという期待を背負って就任したものの、あらゆるチャンスを生かして苦しみを深めようとする相手を前に、早々の窮地からチームを救う解決策を急いで見つけ出さなければならなくなった。

広告

アルゼンチン人指揮官は、リヴァプールの怒涛の攻撃が続くなか、22分に動く。ブライアン・ムベウモを下げてDFハリー・マグワイアを投入し、マンチェスター・ユナイテッドのバランスを立て直そうとした。

このリヴァプール戦は、ポチェッティーノにとってマイケル・キャリックの後任としてマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執って以来、最初の試験となる一戦だった。クラブはシーズン序盤のつまずきを受けて流れを変えるべく、インターナショナルブレイク中にアルゼンチン人指揮官の招へいを決断していた。

広告

しかし試合展開は、新指揮官に異例の試練を突きつけた。ヨロの早すぎる退場、ソボスライのゴールによるビハインド、そしてヴィルツによる2失点目と、3つの要素が早い時間帯に重なったのだ。ポチェッティーノは初陣の開始から15分も経たないうちに、戦術面とメンタル面の危機への対処を迫られることになった。

こうして、ポチェッティーノのマンチェスター・ユナイテッドでの船出は、リヴァプールを相手に紛れもない悪夢となった。序盤のミスがチームを大きな重圧の下に置く一方、ホームチームは早々に優位を手にし、試合の主導権を握りつつあった。