動画：車椅子で登場、2026年ワールドカップで最も重傷を負った選手に感動

2026年ワールドカップグループステージ第3節、カナダ対スイスの試合直前、感動的な場面があった。カナダ代表イスマイル・コネが、大会を離脱した重傷以来初めて公の場に姿を見せ、ファンに挨拶した。

彼は第2節のカタール戦でアッシム・マディボのタックルを受け、両脛骨を骨折。マディボは即座に退場となった。

最終戦前、バンクーバーのBCプレイスに車椅子で登場した彼に、観客は立ち上がり大きな拍手を送った。

試合中、テレビ解説を務めていたドイツ代表ベテランのトーマス・ミュラーもピッチサイドで握手を交わし、支援の意を示した。

その後、ミュラーは自身のSNSに「負傷したイスマイル・コネ選手へのファンの温かい歓迎に感動した。一日も早い回復を願っている」と投稿した。

手術は成功し、ワールドカップは早期に終了した。

カナダサッカー協会は先週、コニエ選手が骨折手術を成功裏に終え、残りのワールドカップを欠場すると発表した。

同連盟は声明で「コニエは下肢骨折の手術を無事に受け、完全回復の見込みだが2026年W杯の残りは出場できない」と発表した。

所属クラブのサッスオーロも手術成功を報告した。

声明では「左脚骨折の手術は成功し、数日以内にリハビリを開始する予定だ」と発表し、早期回復を願った。

カナダ代表監督は、この苦難の時間を明かした。

カナダ代表のジェシー・マーシュ監督は、負傷後に病院で選手を訪問した際の様子を語った。

「私たちが到着したとき、彼はすでに鎮静剤を投与され、手術室に入る準備をしていた」と語った。

それでも彼は「大丈夫だ」と繰り返し、精神状態は良好だったという。

手術は約1時間半に及び、3人の外科医が執刀した。医師たちはテレビ中継で負傷の状況を目撃し、即座に重傷と判断して招集されたという。

彼らとの会話で、信頼できる医師たちに任されていると感じ、手術が順調だったとも保証された」と語った。

この事故は、グループ2首位のカナダ代表がスイスと対戦した直後に発生した。カナダは最初の2試合で4ポイントを獲得したが、主力の1人を大会残り期間欠くことになり、好スタートの喜びは半減した。