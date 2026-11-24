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ブラジルのスター、ネイマール・ジュニオールが、サントスで怒りに満ちた一夜を過ごした後に沈黙を破った。月曜夜のブラジル・セリエAでグレミオに0-2で敗れた試合で、度重なる誤審によって公正に戦う機会を奪われ、さらに自身が激しいタックルにさらされても主審が毅然とした対応を取らなかったと訴えている。

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フランス紙『レキップ』によると、ネイマールは試合終了後、ラモン・アバッチ・アベル主審を痛烈に批判した。数多くのファウルを受けながら、相手選手に本来科されるべきだと考える処分が下されなかったとして、試合中の判定に不満をあらわにしている。

サントスの主将がブラジルのテレビ局「SporTV」に語った言葉からは、敗戦後に彼を支配していた怒りの大きさがうかがえる。とりわけ、判定がチームのパフォーマンスと試合結果に直接影響したと考えているようだ。

ネイマールは、自身が受けたファウルに主審が適切に対処しなかったと強調した。本人の見立てでは前半だけで10回以上倒されたにもかかわらず、グレミオの選手たちを抑止するのに必要だと考えるほどのイエローカードは出されなかったという。

ネイマールは、主審が好き勝手に笛を吹いたと語り、DFをかわそうとした際に引っ張られたり叩かれたりした場面でファウルが取られなかったことを批判した。そのうえで、審判がもっと厳しく対応するには自分が足を骨折するまで待たなければならないのかと問いかけ、ピッチ上で守られていないという思いを口にした。

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元パリ・サンジェルマンのFWの批判は、受けたファウルの数だけにとどまらなかった。自身の個人技に対する扱いにも公平さが欠けていると指摘し、ドリブルで相手を抜き去る能力が、自分に対して犯された反則を見逃す口実になってはならないと説明している。

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さらに、違法なタックルに頼る選手を罰し、ファウルが起きるたびに必ず取るべきだと要求した。アバッチ主審の出来は非常に悪く、その判定は選手間の緊張が明らかに高まったこの一戦でサントスに損害を与えたとの見解を示している。

今回の騒動は、ネイマールがコリチーバ戦で別のトラブルに巻き込まれてからわずか数日後のことだ。その試合では、スタンドから挑発を受けた後に一人のサポーターと激しい口論になり、怒りの言葉で応じていた。

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一方のグレミオは、試合中に苦しみながらも貴重な勝ち点3を獲得した。リーグ戦残り2節というタイミングで、降格圏脱出を懸けた争いにおいて大きな勝利を手にしている。

2点目を決めたのは、トゥールーズやエスパニョールでプレーした経験を持つデンマーク人FWマルティン・ブライスウェイトだ。77分にPKを沈めてチームの優位を確かなものにし、ポルト・アレグレのクラブに勝利をもたらした。試合は両チームが激しくせめぎ合う展開となり、球際の攻防や抗議も絶えなかった。