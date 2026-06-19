動画：負傷と「魔法の飲み物」…ドイツ人審判がワールドカップの奇妙な出来事をさらに盛り上げる！

2026年ワールドカップ第2節のアメリカ対オーストラリア戦の終了間際、ドイツ人主審フェリックス・ツヴァイアーに予期せぬ出来事が発生し、今大会屈指の奇妙な判定場面となった。

試合は米国が2-0で勝利したが、終了間際に突如ピッチに倒れ込んだ主審に注目が集まり、選手や観客は不安を隠せなかった。

ロスタイム4分、ツヴァイアー主審は突然の筋肉痛でピッチに倒れ込み、医療処置を要した。

関連記事：スペイン人アナリスト「サウジアラビアはスペインに勝つ可能性がある。モロッコは世界屈指の代表チームだ」

医療スタッフがすぐに対応し、治療を行った。ツヴァイアー氏は約1分間座り込んだが、その後回復し、試合終了のホイッスルが鳴るまで審判を続けた。

この珍事はSNSで大きな話題となり、大会中の審判負傷が極めてまれなことも注目された。

謎の飲み物が疑問を呼ぶ

しかし最も物議を醸したのは、その怪我ではなく、彼がピッチに戻る前に飲んだ飲料だった。

ファンはツヴァイアーが飲料を飲む瞬間を撮影し、その正体と、けいれん後も試合を続行できた理由を疑問視した。









その正体は？

理学療法士でスポーツ障害専門家のタマー・アル・シャハラニ氏は、自身のSNSで「これは『ピックル・ジュース・ショット』と呼ばれるピクルスジュースだ」と説明した。

同氏は、これは水分補給ではなく、痙攣や急な筋肉の引きつりへの対策として使われると説明した。

関連記事：ロナウドとポルトガル――情熱が重荷となる時

この飲み物は急な筋肉のけいれんを引き起こす神経信号を遮断・軽減する効果があり、ツェーラーが数分後に立ち上がり試合を続行できた理由と説明できる。

思わぬ負傷と、観客には馴染みの薄い飲み物――ドイツ人審判フェリックス・ツヴァイアーは、2026年ワールドカップの奇妙な出来事に新たな一幕を加えた。