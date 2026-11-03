FCアンドラのゴールキーパー、ヘスス・オノが、深い衝撃と悲しみに包まれている。スペイン2部リーグでの両クラブの対戦で起きた激しい衝突により、テネリフェのフォワード、ヘスス・デ・ミゲルが重傷を負い、その後命を落としたためだ。この出来事はこのゴールキーパーの将来に影を落とし、事故に対する彼の責任をめぐる疑問を巻き起こしている。

スペインのラジオ局「カデナ・コペ」は、25歳のオノがこの一件の後に精神的に厳しい状態に陥り、フォワードの容体の推移を注視し続けていたが、火曜日の朝にその死が確認されたと報じた。同局は、アンドラのゴールキーパーが選手の家族に特別な謝罪を伝える意向だったと伝えている。

月曜日の夜に「エリオドロ・ロドリゲス・ロペス」スタジアムで行われたこの試合では、オノとデ・ミゲルの間で激しい衝突が起きた。ゴールキーパーがボールを争おうとフォワードに突進し、競り合いの際に膝を上げたことで、後者が重傷を負い、病院へ搬送された。そこで容体が悪化し、30歳でこの世を去った。

この一件は、特に接触の映像が広まった後、アンドラのゴールキーパーに対する批判の波を呼び起こした。しかしクラブ関係者は、起きたことは故意ではなく、オノにはフォワードを傷つける意図はなかったと強調している。

一方で、この出来事がもたらしうる結果については、競技面でも法的な面でも依然として疑問が残っている。接触の危険性や選手の死が、自動的にゴールキーパーの責任を立証することにはならないからだ。責任を問ういかなる道筋も、接触の性質やそれが競技規則にどれほど違反していたか、さらには死との因果関係を明らかにする捜査の結果と証拠にかかっている。

FCアンドラの会長で元バルセロナの選手であるジェラール・ピケは、テネリフェのフォワードに感動的なメッセージで追悼の意を表し、こう述べていた。「心の底から本当に残念だ。安らかに眠ってほしい、ヘスス」

スペインサッカー界では幅広い哀悼の波が広がり、スペイン王立サッカー連盟は、選手を悼んで火曜日に予定されていた複数のカップ戦を延期することを決めた。