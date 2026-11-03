FCアンドラのゴールキーパー、ヘスス・オノが深い衝撃と悲しみに包まれている。スペイン2部リーグで両チームが対戦した際に起きた激しい衝突で重傷を負ったテネリフェのフォワード、ヘスス・デ・ミゲルが死去したためだ。この出来事はゴールキーパーの将来に影を落とすとともに、事故に対する彼の責任をめぐる疑問を呼び起こしている。

スペインのラジオ局「カデナ・コペ」によると、25歳のオノは今回の出来事の後に困難な精神状態に陥り、火曜日の朝に死亡が確認されるまで、フォワードの容体の推移を注視し続けていたという。さらに、アンドラのゴールキーパーは選手の家族に特別な謝罪を伝える意向だったと伝えている。

月曜日の夜に「エリオドロ・ロドリゲス・ロペス」スタジアムで行われたこの試合では、オノとデ・ミゲルが激しく衝突した。ゴールキーパーがボールを争おうとフォワードに向かって突進し、競り合いの際に膝を上げたことで、後者が重傷を負い、病院へ搬送された。その後容体が悪化し、30歳でこの世を去った。

この出来事は、特にそのプレーの映像が広まった後、アンドラのゴールキーパーに対する批判の波を引き起こした。しかしクラブ関係者の説明によれば、オノはフォワードに危害を加えるつもりはなく、起きたことは故意ではなかったという。

一方で、この出来事がもたらしうる結果については、競技面でも法的な面でも、依然として疑問が残されている。プレーの危険性や選手の死が、自動的にゴールキーパーの責任を立証するわけではないからだ。いかなる責任追及の道筋も、競り合いの性質やそれが競技規則にどの程度違反していたか、さらには死との因果関係を見極める捜査の結果と証拠にかかっている。

FCアンドラの会長であり、元バルセロナの選手であるジェラール・ピケは、テネリフェのフォワードに対し、心を打つメッセージで追悼の意を表した。彼はこう語った。「心の底から本当に残念だ。安らかに眠ってほしい、ヘスス」。

スペインサッカー界では幅広い哀悼の波が広がり、スペインサッカー連盟は選手を悼み、火曜日に予定されていたいくつかのカップ戦の試合を延期することを決定した。